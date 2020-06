COVID-19 : des retards dans le décompte des cas pour un 2e jour d'affilée en Ontario

Avec 415 nouvelles infections rapportées dimanche matin, l’Ontario compte désormais 30 617 cas de COVID-19. Cependant, le bilan de la santé publique précise que 223 cas sont liés à un retard de signalement entre les laboratoires et les bureaux de santé publique.

Sur le site du gouvernement, il est donc dit que ce sont 192 nouveaux cas qui ont été enregistrés et 223 qui ont connu un retard. Il s’agit de la deuxième journée d’affilée que des cas en retard sont ajoutés au bilan quotidien.

Selon Hayley Chazan, porte-parole de la ministre de la Santé de la province, ces retards sont attribuables à un problème de communication. La communication [entre certains laboratoires et Santé Ontario] a été interrompue et un certain nombre de tests positifs n'ont pas été communiqués aux bureaux de santé publique. Santé Ontario en assume l'entière responsabilité.

Selon Mme Chazan, ces délais auront un impact sur le nombre de cas rapportés pour une semaine environ.

Après avoir connu deux jours record consécutifs en termes de dépistage, l’Ontario repasse sous la barre des 20 000 tests quotidiens avec 19 374 tests réalisés en 24 heures.

Le nombre de décès continue par ailleurs d’augmenter. Selon les autorités, la province a enregistré au moins 2426 décès liés à la COVID-19. Des données plus à jour compilées par CBC/Radio-Canada font état, elles, de 2485 morts.

Le nombre de guéris continue sa progression aussi et est désormais de 24 252. Près de huit malades de COVID-19 sur dix sont maintenant rétablis.

Le nombre de cas actifs en Ontario, c’est-à-dire le nombre de cas recensés auquel on soustrait le nombre de guéris et le nombre de morts, semble avoir atteint un certain plateau depuis plusieurs semaines.

Après un minimum de 3412 cas actifs atteint le 17 mai, ce nombre oscille depuis trois semaines entre 3700 et 4000.

Du côté des foyers de soins de longue durée, aucune nouvelle éclosion n’a été rapportée dimanche matin. Le total, depuis le début de l’épidémie, reste donc à 311, dont 85 sont en cours.

Au total, neuf de ces foyers ont été pris en charge par la province et se sont vu imposer une direction intérimaire. Le dernier en date, Woodbridge Vista Care Community, a par ailleurs annoncé, dans une lettre de sa PDG envoyée samedi, que les Forces armées canadiennes y seraient déployées.