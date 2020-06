Une foule pacifique défile à Sherbrooke pour dénoncer le racisme

Partis à 10 heures du marché de la Gare de Sherbrooke, des milliers de manifestants contre le racisme et la brutalité policière ont manifesté dans le calme, dimanche.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) estime qu'entre 2500 à 3000 personnes ont participé à l'événement.

La cause est bonne. Il y a des choses qui doivent être dénoncées dans la vie et nous avions certainement une solidarité envers la foule et les organisateurs , a exprimé le directeur du SPS, Danny McConnell. Ce dernier s'est d'ailleurs adressé à la foule lorsque les manifestants se sont massés devant le poste de police où des barrières avaient été installées.

C'était un message de solidarité, un message d'agent de changement pour [dire] qu'ensemble, c'était possible d'éviter le plus possible ce profilage racial ou toutes formes de discrimination. Danny McConnell, directeur du Service de police de Sherbrooke

Les manifestants ont scandé genoux à terre aux policiers. Ces derniers ne se sont pas exécutés, mais ils ont retiré leur casquette.

C'est également à cet endroit que les participants à la marche ont gardé huit minutes de silence en mémoire de George Floyd, mort lors d'une arrestation policière aux États-Unis.

Les manifestants ont gardé huit minutes de silence en mémoire de George Floyd devant le poste de police de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Les organisateurs de la manifestation avaient, par ailleurs, fait un appel au calme avant d'amorcer la marche qui s'est terminée à l'Université de Sherbrooke.

Depuis la nuit des temps, nos ancêtres se sont battus pour protéger nos valeurs. Nous, leurs descendants, allons poursuivre la bataille pour un avenir sain et une égalité des chances , a lancé un des organisateurs à la foule.

Jean-Louis Mendes, un manifestant, peine à trouver ses mots en tentant d'expliquer ce qu'il ressent. C'est une journée mémorable , dit-il.

Jean-Louis Mendes a qualifié cette journée de mémorable. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Je suis ici aujourd'hui parce que le monde commence à changer. Aujourd'hui, Sherbrooke, l'Estrie, tout le monde se met ensemble pour dire que c'est important ce qui se passe. [...] Il y a beaucoup de jeunes et ces jeunes-là veulent dire que ça ne sera plus pareil , ajoute Yves Bourguignon.

Deux jeunes femmes originaires du Burundi et Sherbrookoises depuis plusieurs années tenaient également à participer à l'événement, notamment pour les générations futures.

C’est important pour moi d’être ici, parce que je n’ai pas le goût de revivre ça, que mes enfants vivent ça. C’est vraiment important pour que ça ne devienne pas une norme , a expliqué Natasha Niyukuri.

Il y a autant de racisme en région que dans les grandes villes. On ne devrait pas avoir à se battre pour notre titre d’être humain , a ajouté Skola Nishimwe.

De nombreuses personnalités politiques étaient aussi présentes, dont les députées libérales, Élisabeth Brière et Marie-Claude Bibeau.

Je pense qu'il y a des actions qui doivent être portées dans tous les secteurs de la société, parce qu'il y a beaucoup de micro-agressions, de petits gestes qui vont blesser de façon significative. Il faut vraiment faire une prise de conscience personnelle et faire en sorte que les choses changent dans notre communauté , a commenté Mme Bibeau.

Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, et la députée solidaire, Christine Labrie, se sont également mêlés à la foule.

La manifestation contre le racisme à Sherbrooke s'est déroulée dans le calme pendant tout le trajet, du Marché de la gare à l'Université de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Des manifestations se sont aussi tenues à Montréal et Québec dimanche. La veille, des rassemblements semblables ont été organisés dans différentes villes à travers le monde ainsi qu'à Toronto, Washington et Trois-Rivières.