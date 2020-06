Un coyote sème l'émoi à Ottawa

Le Service de police d'Ottawa (SPO) dit avoir reçu plusieurs appels dans les 24 dernières heures de résidents disant avoir été pris en chasse par un coyote agressif. L'animal rôde dans les secteurs de Barrhaven et Riverside Sud.

Bien que l'observation des canidés sauvages ne soit pas nouvelle dans la banlieue, qui est entourée sur trois côtés par la ceinture de verdure, ils semblent devenir plus audacieux et agressifs. Les habitants de Riverside Sud ont donc demandé aux autorités d'agir après une série d'incidents effrayants.

M. Bayne a déclaré qu'après l'attaque, l'animal agressif a poursuivi sa voiture sur une distance considérable avant de partir. Photo : Courtoisie

George Bayne, 74 ans, livrait des journaux dans le croissant Giant Cedars, le week-end dernier, quand il est sorti de sa voiture pour s'approcher du domicile d'un abonné. Tout à coup, j'ai ressenti une douleur dans ma jambe et ma cheville. J'ai baissé les yeux et il y avait ce coyote qui me rongeait la jambe , se souvient le graphiste à la retraite.

Il a crié et l'animal a lâché sa prise. Il a lancé un journal sur le coyote, puis a attrapé un balai près du porche de la maison et a commencé à crier à nouveau.

Pendant tout ce temps, il venait vers moi, s'avançait et reculait , a poursuivi M. Bayne, toujours secoué par l'incident.

Lorsque l'animal a finalement semblé battre en retraite, M. Bayne a couru vers sa voiture. Il a dit que le coyote l'avait poursuivi dans la rue.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Un coyote a mordu George Bayne à la jambe. Photo : Courtoisie

M. Bayne s'est rendu au campus général de L'Hôpital d'Ottawa, où on lui a fait des points de suture et un vaccin contre le tétanos. Il a également reçu des injections contre la rage.

Le SPOSPO recommande aux gens d'appeler le 311 s'ils voient un coyote agir de la sorte.

Avec les informations de Stu Mills de CBC