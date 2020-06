Une famille américaine déménagera en N.-É. après le diagnostic de diabète de sa fille

La mère de famille Amanda Reseburg a toujours admiré le Canada atlantique de loin. Elle rêvait des vues côtières de la Nouvelle-Écosse depuis sa maison de Janesville, au Wisconsin et avait même prévu un voyage pour visiter la province pour son 40e anniversaire, ce printemps.

Mais un an après que sa fille Molly, âgée de neuf ans, a reçu un diagnostic de diabète de type 1, elle et sa famille espèrent déménager en Nouvelle-Écosse à la recherche d'une meilleure couverture d'assurance et d’insuline à prix abordable.

La famille va attendre que sa demande soit traitée, ce qui prend généralement environ 22 mois - bien que Mme Reseburg ait dit qu'ils s'attendent à ce que cela prenne plus de temps à cause de la COVID-19. Photo : CBC

C'était toujours un peu dans ma tête. Nous avons des amis qui vivent au Canada et j'ai toujours eu un intérêt pour les provinces de l'Atlantique , indique Mme Reseburg.

Mais une fois que notre fille a été diagnostiquée, nous avons vu les problèmes qu'elle va probablement rencontrer lorsqu'elle atteindra l'âge adulte.

Amanda Reseburg explique que sa fille prend de six à dix aiguilles par jour d'insuline à action longue et courte. Elle est également sous un système de surveillance continue du glucose, qui contrôle le taux de sucre dans le sang 24 heures sur 24 et qui doit être changé tous les 10 jours.

Un flacon d'insuline acheté au Canada coûte 15 fois moins cher que le même flacon acheté aux États-Unis. Photo : Getty Images / DANIEL SORABJI

Jusqu'à présent, Mme Reseburg croit que sa famille a eu de la chance.

Choisir son travail en fonction des couvertures d’assurance

Le travail de son mari leur permet d'avoir une couverture médicale décente aux États-Unis, mais étant donné que l'assurance est étroitement liée à l'emploi dans ce pays voisin, Mme Reseburg se demande ce qui se passerait si son mari perdait son emploi, ou ce qui arrivera lorsque sa fille devenue grande perdra la couverture de son père.

Une fois qu'elle aura atteint l'âge adulte, elle ne sera plus assurée et elle devra trouver une assurance décente pour couvrir ses besoins, car elle en aura pour le reste de sa vie.

Il y a deux mois, Amanda Reseburg et son mari ont engagé un avocat et ont soumis leur demande d'immigration dans le cadre du programme canadien pour les travailleurs indépendants.

Selon le site web du gouvernement, la première demande coûte environ 2075 $ en frais. Il s'agit d'une demande de renseignements sur vos antécédents professionnels et scolaires, votre âge, vos langues et votre capacité d'adaptation.

Mme Reseburg dirige sa propre entreprise de photographies de mariage depuis 12 ans. Elle a indiqué que la procédure de demande dans le cadre de la filière du travail indépendant prenait environ 22 mois, mais elle s'attend à des retards liés à la COVID-19.

Ils veulent savoir qu'une fois que vous avez atterri au Canada, vous avez un plan pour contribuer à l'économie canadienne , explique la maman.

Nous devions donc prouver que nous avions des fonds d'atterrissage, que nous savions où nous allions et ce que nous allions faire une fois arrivés.

Des efforts qui en valent la peine

Mais la mère croit que la paperasserie vaut la peine : si la demande est acceptée, l'insuline de sa fille sera couverte et sa famille ne sera pas soumise aux folies des compagnies d'assurance américaines .

Il y a quelques mois, elle a été informée que sa compagnie d’assurance actuelle allait changer le type d'insuline utilisé par sa fille, sans que les parents puissent s’interposer.

Nous n'avons pas notre mot à dire à ce sujet. Ils décident de l'insuline qu'ils nous autoriseront à prendre , explique Amanda Reseburg.

Cela posait problème, car sa fille est également atteinte du syndrome de Turner, une maladie chromosomique qui altère le développement des femmes et des filles. Mme Reseburg explique que les injections que sa fille reçoit pour cette maladie peuvent rendre l'insuline moins efficace.

Mme Reseburg indique qu'elle et son mari avaient parlé ouvertement avec leurs trois filles — qui ont 12, 9 et 4 ans — de leur éventuelle installation au Canada.

Un paysage côtier près de Petit-de-Grat au Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Elle espère que le fait de déménager offrira à ses enfants plus de possibilités à l'âge adulte et que pour sa part, elle sera moins liée à un emploi basé sur une couverture d'assurance.

Je ne veux pas dire à mes enfants de trouver un bon emploi de bureau , explique-t-elle. Je veux qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent et qu'ils n'aient pas à se soucier de l'assurance [lors de leur choix de carrière].

Une insuline abordable

Amanda Reseburg dit qu'elle n'a jamais eu besoin de traverser la frontière pour acheter de l'insuline, mais elle comprend pourquoi les gens le font.

La frontière canado-américaine est maintenant fermée pour tout voyage non essentiel entre les deux pays. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

C'est un médicament dont les gens ont besoin pour vivre. Ils ne peuvent pas s’en priver. Si ma fille ne prend pas son insuline, elle ne va pas survivre , dit Mme Reseburg.

Elle a ajouté qu'il est frustrant de voir que les Canadiens ont trouvé comment rendre les médicaments sur ordonnance abordables, mais que les États-Unis ne sont pas capables de faire pareil .

Maintenant, la famille attend que sa demande soit traitée.

Amanda Reseburg espère pouvoir reporter son voyage pour son 40e anniversaire en Nouvelle-Écosse, qui a été annulé en raison de la pandémie.