Arrêter ou continuer le bénévolat pendant la pandémie?

On est choyés chez nous , s’exclame le directeur général du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick. Léo-Paul Pinet se réjouit que la plupart des 300 bénévoles du centre demeurent engagés même s’ils s’interrogent sur les risques en temps de pandémie.

Quand l’état d’urgence a été déclaré en mars, le Centre de bénévolat de Péninsule acadienne a eu le mandat de continuer à offrir cinq services essentiels dont la livraison de repas chauds à domicile.

Une rencontre de bénévoles au Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne avant la pandémie de COVID-19. Photo : Radio-Canada

C’est au-delà d’une centaine de bénévoles qui ont continué leur engagement partout à travers la Péninsule pour livrer à l’heure actuelle autour de 3000, 3500 repas , raconte M. Pinet.

Plusieurs bénévoles ont toutefois cessé leurs activités à cause du risque de contracter la COVID-19. Le directeur du centre comprend les inquiétudes de ces bénévoles et garde le contact pour s’assurer qu’ils vont bien.

On a définitivement des bénévoles qui se sont retirés. Pour les repas chauds, c’est une vingtaine de bénévoles qui ont dit : “ Non je ne sors pas de chez moi, je ne bouge pas ”. Léo-Paul Pinet, directeur général du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne

Les aînés plus à risque

Gertrude Landry fait beaucoup de bénévolat au club Bel âge de Caraquet, à la Coop et à l'église, entre autres. Elle voit clairement les effets de la pandémie sur les bénévoles.

Gertrude Landry, 81 ans, fait du bénévolat depuis sa jeunesse. Photo : Radio-Canada / Janique Leblanc

C’est certain que les gens ne sont pas prêts à sortir de chez eux et à venir faire du bénévolat, pas dans ma localité ici , explique celle qui, avec une soixantaine de bénévoles, organisait des déjeuners, des parties de cartes, des cours de danse et des soupers au club d’âge d’or. Toutes ces activités se sont soudainement arrêtées en mars et ne sont pas près de reprendre.

Moi, je ne planifie aucune activité avant le mois de décembre et les bénévoles, je suis certaine qu’ils ne viendront pas avant le mois de décembre , explique la dame de 81 ans qui fait du bénévolat depuis sa jeunesse.

Gertrude Landry rappelle que la plupart des bénévoles très actifs sont des aînés à la retraite, plus à risque s’ils contractent la COVID-19.

C’est plus dangereux [pour eux], alors c’est certain qu’ils ne veulent pas se mettre à risque. Je ne pense pas qu’on aurait tout de suite des bénévoles pour faire de quoi. Gertrude Landry, une bénévole de 81 ans

Des services bénévoles adaptés à la crise sanitaire

Gertrude Landy a quand même organisé le souper au crabe qu’elle fait tous les ans pour remercier les bénévoles du club Bel âge de Caraquet. Cette année, c’était un repas pour emporter au lieu d’un souper réunissant tous les bénévoles. Ces derniers sont allés chercher leur crabe chez Mme Landry.

Autrement, ils ne seraient pas venus, mais ça m’indique clairement qu’ils ne seraient pas venus faire du bénévolat , dit-elle pensive.

Pandémie ou pas, Mme Landry et son mari continuent de livrer des repas chauds à domicile, ce programme essentiel géré par le Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne.

On ne rentre pas chercher les repas préparés à l'hôpital et on ne rentre pas les livrer dans la maison, on les laisse dehors, mais il faut porter des gants , explique l’énergique octogénaire. Elle précise qu’ils font la livraison un peu plus souvent qu’avant la crise sanitaire parce que certains bénévoles ont cessé d’y participer.

Des repas chauds continuent d'être livrés dans la Péninsule acadienne grâce à une équipe de bénévoles. Photo : Radio-Canada / Nantou Soumahoro

Rassurer et encadrer les bénévoles

Au Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne, on a constaté dès le début de la pandémie qu’il fallait rassurer les bénévoles, les informer et leur montrer les bonnes pratiques de prévention.

Pour Léo-Paul Pinet, il est important de demeurer réaliste, factuel et ouvert à apprendre comment on peut améliorer et renforcer les mesures de prévention et de réduction des risques.

Il a fallu dès le départ prendre soin de notre monde, ne pas cacher, ne pas tenter de dire tout va bien si on avait des craintes. On est en droit nous aussi d'en avoir, mais on doit les gérer pour ne pas avoir un impact négatif chez les gens. Léo-Paul Pinet, directeur général du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne

Il constate une certaine insouciance face au virus dans la communauté et précise qu’il a fallu former les bénévoles à réagir face à cette réalité.

On s'est vite rendu compte que si on n’avait pas pris le temps de bien les préparer, pour s’assurer qu’ils n’étaient pas à risque eux-mêmes et qu’ils ne plaçaient pas la personne à qui ils allaient livrer à risque, on aurait peut-être eu beaucoup plus de difficultés , raconte-t-il.

Léo-Paul Pinet, directeur général du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne Photo : Radio-Canada / André Maillet

Avec cet encadrement, Léo-Paul Pinet assure qu’aucun bénévole n’a refusé d’aller livrer des repas à des résidences où les gens étaient en quarantaine.

Depuis deux semaines, le directeur du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne doit composer avec les inquiétudes liées à l’éclosion de Covid-19 dans la région de Campbellton.

Des gens lui ont demandé s’il fallait mettre une pancarte à la porte du centre de bénévolat pour interdire d’entrée les gens qui sont allés dans la zone 5 ou dans le Restigouche. M. Pinet déplore cette pratique d’exclusion adoptée par certaines entreprises de la région du nord-est du Nouveau-Brunswick. Il prône plutôt de suivre rigoureusement les directives de la santé publique.

Le bénévolat après la pandémie

La pandémie et le confinement ont mené des bénévoles à réexaminer leur engagement. Selon Gertrude Landry, plusieurs d’entre eux ont réalisé tout le temps qu’ils consacraient à leur communauté. Certains parlent maintenant de réduire leurs activités bénévoles à l’avenir. Mme Landry aussi songe à faire moins de bénévolat après la pandémie.

Selon Léo-Paul Pinet, la plupart des personnes qui avaient cessé leur bénévolat au centre ont déjà repris du service. De nouvelles personnes ont aussi rejoint l’armée de bénévoles du centre.

Le directeur admet qu’à l’avenir, il sera sans doute plus difficile de recruter des personnes âgées, mais il croit que les bénévoles seront toujours au rendez-vous si on s’occupe bien d’eux.

M. Pinet souligne l’importance de bien les accompagner, de les écouter et de tenir compte de leurs craintes. Sans cela, il estime qu’il y aura des conséquences négatives sur l’esprit d’équipe, l’ouverture à l’autre et la volonté de s’impliquer.