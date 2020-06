Un projet de cartographie participative pour les milieux côtiers du Saint-Laurent

En tout, 200 000 $ sur deux ans sont octroyés au projet par le programme Odyssée Saint-Laurent du Réseau Québec maritime.

Gabriel Joyal, chercheur en géomatique du Centre de géomatique du Québec, explique que le Comité ZIPZIP de l'Estuaire basé à Rimouski, le Comité ZIPZIP de la Rive Nord à Baie-Comeau, le Comité ZIPZIP Côte-Nord du Golfe à Sept-Îles, ainsi que le Comité ZIPZIP Saguenay-Charlevoix à Baie-Saint-Paul et Chicoutimi, ont exprimé des besoins en termes d'acquisitions de données sur les milieux côtiers.

Des ateliers seront tenus prochainement pour connaître précisément ces besoins, qu’ils soient de l’ordre biophysique comme pour l’érosion côtière, ou de l’ordre culturel.

Les protocoles vont être adaptés aux réalités des citoyens et des réalités territoriales des comités ZIP. On veut développer des protocoles par et pour les comités ZIP.

Gabriel Joyal, chercheur au Centre de géomatique du Québec