L’Alberta compte 336 cas actifs de COVID-19, dont 40 nouveaux

Le rapport des autorités sanitaires provinciales publié samedi fait également état de 44 personnes hospitalisées en raison de l’infection au coronavirus, dont 6 sont aux soins intensifs.

Le nombre de morts reste stable, à 146. La zone de Calgary demeure la plus touchée avec 107 décès liés à la maladie, suivie du Nord, d’Edmonton, du Sud et du Centre, qui rapportent respectivement 16, 13, 9 et 1 décès.

Répartition des cas, samedi : Zone de Calgary : 223 cas actifs et 4606 personnes rétablies

Zone du Sud : 18 cas actifs et 1219 personnes rétablies

Zone d’Edmonton : 76 cas actifs et 505 personnes rétablies

Zone du Nord : 17 cas actifs et 218 personnes rétablies

Zone du Centre : aucun cas actifs et 96 personnes rétablies

La zone de résidence de 2 cas actifs et de 12 personnes rétablies n’a pas encore été confirmée. La province dit également ignorer l’origine de 694 cas de COVID-19.

Les centres de soins de longue durée de la province comptent pour 29 des 336 cas actifs, 688 des 6656 guérisons et 112 des 146 morts de la province.

Depuis le début de la pandémie, les laboratoires ont traité 287 671 tests de dépistages du coronavirus à l’origine de la maladie réalisés sur 259 031 Albertains. Les dernières 24 heures ont vu l’accomplissement de 5692 de ces analyses.