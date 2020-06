Unifor / Co-op : retour sur six mois de conflit

Le 5 décembre 2019, la section locale 594 d’Unifor votait en faveur d’une grève pour s’opposer aux changements que leur employeur, la raffinerie Co-op de Regina, souhaitait apporter à leur régime de retraite. Six mois plus tard et malgré plusieurs tentatives de négociations, le conflit n’est pas résolu.

Pour Dean Funke, décrocher un poste à la raffinerie Co-op était l’équivalent de gagner à la loterie.

Pour un col bleu, vous ne pouvez pas avoir mieux que la raffinerie. Et ça a toujours été le cas. Dean Funke

M. Funke a grandi en Saskatchewan et après avoir travaillé dans le milieu pétrolier en Alberta, ce nouvel emploi lui a permis de s’ancrer dans sa province d’origine.

Presque 10 ans plus tard, cet opérateur de procédés devenu capitaine de ligne de piquetage s’interroge sur son avenir alors que le conflit entre la raffinerie et son syndicat dure depuis plus de six mois.

Il y a des discussions difficiles. Que faire, maintenant? Mon option serait de développer de nouvelles compétences, donc de retourner à l’école? se demande-t-il. Peut-être que nous ne finirons pas nos carrières à la raffinerie. Nous espérons que ce sera le cas, mais on ne sait jamais.

Des rebondissements, mais pas d’avancée

C’est à 97 % que les membres de la section locale 594 d’Unifor votent pour la grève, le 5 décembre 2019. Deux jours plus tard, raffinerie Co-op de Regina met environ 800 employés en lock-out.

Unifor a maintenu des actions tout au long de l'hiver. Photo : Heidi Atter

Au cours de l'hiver, les membres d’Unifor bloquent l'accès à la raffinerie, ce qui perturbe les livraisons de carburant en Saskatchewan principalement.

Malgré une injonction fin décembre qui demande à ne pas retarder le passage des véhicules pendant plus de 10 minutes, les piqueteurs maintiennent leurs actions aux entrées de l’usine. Un désaccord a lieu sur l’interprétation de l’injonction, chaque partie étant convaincue de son bon droit.

Les tensions montent d’un cran le 10 janvier lorsque les piqueteurs empêchent des gestionnaires et des employés de remplacement d’accéder à la raffinerie. Dix jours plus tard, la police arrête 14 personnes, dont le président national du syndicat, Jerry Dias. Une action applaudie par Co-op, alors qu’Unifor qualifie le Service de police de Regina de police politique .

Quatorze membres d'Unifor ont été arrêtés le soir du lundi 20 janvier, dont le président national du syndicat, Jerry Dias. Photo : Unifor

Les négociations, qui étaient à l’arrêt avant le début du lock-out, reprennent cependant fin janvier. Comme promis, le syndicat retire alors ses barricades.

Début février, le premier ministre Scott Moe intervient dans le conflit et nomme le médiateur spécial Vince Ready. Cette décision est saluée par les deux parties. Unifor regrette cependant que le gouvernement n’ait pas imposé l’obligation d’appliquer les recommandations qui découleront de ces nouvelles négociations.

Vince Ready n'en est pas à ses premiers pas dans les processus de médiation au Canada. Photo : The Canadian Press / Darryl Dyck

Vince Ready présente ses recommandations le 20 mars.Unifor les accepte, mais la raffinerie les refuse en invoquant sa responsabilité envers ses employés, ses membres, ses clients et les communautés qu'elle dessert .

Elle présente cependant une offre finale, massivement rejetée par le syndicat. Contre l’avis de la raffinerie, Unifor demande au gouvernement d’intervenir à nouveau en optant cette fois-ci pour un arbitrage contraignant.

Fin mai, de la boue de la raffinerie Co-op se déversait dans le réseau d'égouts de Regina en raison d’une fuite. Cet événement ravivait les critiques d’Unifor, qui estime que l’emploi de travailleurs temporaires pour pallier le lock-out des employés nuit à la sécurité du site.

Un exemple à ne pas suivre

Ce conflit est devenu une sorte de menace dans les relations de travail, selon Scott Walsworth, professeur de commerce à l'Université de Saskatchewan, qui estime qu’il s’agit d’un exemple de dialogue social à son niveau le plus brutal.

Il vaut mieux que vous vous arrangiez et que vous gardiez de bonnes relations avec l'autre partie, sinon vous finirez comme la raffinerie. Scott Walsworth, professeur de commerce à l'Université de Saskatchewan

M. Walsworth, qui est également médiateur, estime que la pandémie de la COVID-19 et le repli économique ont fait basculer le soutien du public en faveur de la raffinerie : Il est difficile de susciter la sympathie dans ce genre de climat quand tant de personnes sont sans emploi.

Il ajoute cependant que la crise a créé des attentes pour que les employeurs soient compréhensifs et ne fassent pas passer les profits avant les personnes.

Avec les informations de Thomas Gagné et de CBC