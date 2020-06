Bénévole du monde sportif, James Benoit est emporté par la SLA

Le sport amateur estrien et, en particulier, le football sont en deuil. James Benoit est décédé la nuit dernière à l'âge de 49 ans.

Depuis cinq ans, ce bénévole souffrait de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), communément appelée la maladie de Lou Gehrig.

James Benoit avait participé à la relance du football du Vert & Or de l'Université de Sherbrooke en 2002.

Tout le monde qui le connaît s’en rappelle, c’était un coach des receveurs et il disait toujours : "si tu y touches [le ballon], tu l’attrapes". Le souvenir que j’ai de James Benoît, c’est un peu ça. Dès que tu y touchais, tu l’adoptais. James, c’était un homme de cœur, très humain. Toute sa vie a été dans le don de soi. Il a fait la différence dans la vie de bien des jeunes garçons et de ceux qui l’ont connu , a témoigné Alain Lapointe, premier entraîneur de l’équipe de football du Vert & Or.

Mario Goupil, dont l’épouse est atteinte de la maladie et qui a milité pour rendre accessible le médicament édaravone, lui a également rendu hommage samedi sur sa page Facebook.

L’an dernier, James Benoît avait participé à une marche en soutien aux personnes atteintes de la SLA.