Le conférencier Jean-Marc Chaput est mort

L’auteur, motivateur et conférencier bien connu et apprécié Jean-Marc Chaput est décédé à l'âge de 89 ans des suites d'un cancer des os.

Reconnu pour ses talents de communicateur, il a reçu plusieurs prix, dont la Médaille commémorative du jubilé de la reine Elizabeth II, et le trophée Eloquentia de l'Association canadienne des conférenciers professionnels du Canada.

L'animatrice Chantal Lacroix lui a rendu hommage dans Facebook : Je suis triste, j'ai le cœur à l'envers [...] Je me souviens de son franc-parler et son humour. Jean-Marc Chaput a eu une incidence sur la vie de milliers de personnes. Il a été et sera toujours pour moi un allumeur de conscience qui nous rappelle que nous avons le pouvoir de changer les choses. Comme il le disait si bien : "Sacrafice! Change ta vie! T’es capable!"

De son côté, le conférencier Marc-André Morel a qualifié Jean-Marc Chaput de légende, un géant et un monument qui a inspiré des millions à oser, lâcher les "brakes", s'enthousiasmer, mordre à pleines dents dans la vie et devenir un meilleur humain .

Dans son autobiographie publiée en 2011, Jean-Marc Chaput a écrit qu'en 40 ans de carrière publique, il avait donné plus de 6000 conférences, séminaires et spectacles, avait écrit 3 livres et enregistré 8 disques.

M. Chaput luttait contre le cancer depuis un an et demi. Il laisse dans le deuil son épouse Céline et cinq enfants.