Repêchage LHJMQ : année fructueuse pour les Estacades

En combinant ceux qui évoluaient chez les Estacades midget Espoir et midget AAA, ce sont 11 joueurs de la Mauricie qui ont été choisis au cours des huit premières rondes du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), cette année. C’est avec fébrilité qu’ils ont découvert leur prochain port d'attache. Pour certains, ce sera plutôt près de la maison, car les Cataractes de Shawinigan en ont sélectionné deux.

Nous prenons les meilleurs joueurs disponibles, mais quand ils sont de la région, c’est un gros plus , a souri le directeur général de l’équipe, Martin Mondou.

Vendredi soir, l’équipe avait sélectionné, avec le neuvième choix au total, le défenseur offensif Michael Mastrodomenico du Royal-Rousseau de Laval-Montréal. Samedi après-midi, ils ont utilisé leur sélection de troisième tour pour réclamer Isaac Ménard, des Estacades de Trois-Rivières.

Martin Mondou aura toutefois beaucoup de travail de persuasion à faire, puisque ces deux joueurs prévoient prendre la route des États-Unis pour poursuivre leur carrière.

On va prendre le temps de leur expliquer notre programme et leur prouver que c’est le meilleur endroit pour poursuivre leur carrière. Nous avons une équipe de qualité et nous avions besoin de joueurs exactement dans ce style-là en défense. Ils arriveront dans leur année de repêchage professionnel la même année où notre équipe sera à maturité alors c’est un scénario intéressant pour eux aussi, explique-t-il.

Shawinigan a aussi sélectionné l’attaquant Jacob Lafontaine.

Les Estacades sélectionnés par la LHJMQ Ronde 1 à 8 1 er Tristan Luneau (D) Olympiques de Gatineau

Tristan Luneau (D) Olympiques de Gatineau 6 e Vincent Filion (G) Foreurs de Val-d'Or

Vincent Filion (G) Foreurs de Val-d'Or 49 e Isaac Ménard (D) Cataractes de Shawinigan

Isaac Ménard (D) Cataractes de Shawinigan 63 e Kassim Gaudet (A) Remparts de Québec

Kassim Gaudet (A) Remparts de Québec 65 e Jacob Lafontaine (C) Cataractes de Shawinigan

Jacob Lafontaine (C) Cataractes de Shawinigan 72 e Lucas Boisvert (D) Olympiques de Gatineau

Lucas Boisvert (D) Olympiques de Gatineau 93 e Alexandre Nadeau (A) Tigres de Victoriaville

Alexandre Nadeau (A) Tigres de Victoriaville 108 e Trystan-Félix Tremblay (C) Gatineau

Trystan-Félix Tremblay (C) Gatineau 116 e Vincent Deschesne (D) Baie-Comeau

Vincent Deschesne (D) Baie-Comeau 141 e Charles Juneau (A) Armada de Blainville-Boisbriand

Charles Juneau (A) Armada de Blainville-Boisbriand 145e Jacob Lefebvre (D) Gatineau

Luneau, premier au total

Avant même de poser une lame sur une patinoire de la LHJMQ, Tristan Luneau marque déjà l’histoire à sa façon. En raison de la pandémie de COVID-19, le repêchage du circuit se tenait pour la première fois de façon virtuelle. Gatineau détenait la première sélection au total pour la première fois de l’histoire de la franchise. C’est aussi la première fois qu’un joueur des Estacades de Trois-Rivières est le premier sélectionné chez les juniors majeurs.

Pour Luneau, il s'agit simplement de la continuité d’un début de carrière exceptionnel; lui qui a disputé son premier match midget AAA à l’âge de 14 ans seulement.

C’est surréel. Il y a deux ans j’ai eu la chance de jouer pour la première fois avec mon frère qui était capitaine des Estacades. L’année d’après, c’est moi qui a été nommé capitaine des Estacades. Puis là, je viens d’être repêché par l’organisation la plus décorée de l’histoire de la ligue. Je suis vraiment fier de faire partie de ça , a lancé le jeune homme natif de Victoriaville.

C’est Maxime Talbot, gagnant de la Coupe du Président et de la Coupe Stanley, qui l’a accueilli chez les Olympiques.

Il m’a félicité et remis mon chandail. C’est spécial, parce que c’est un joueur que j’aimais beaucoup voir jouer.

Il est très rare que des joueurs de 14 ans obtiennent l’autorisation de Hockey Québec pour évoluer avec des joueurs de 15, 16 et 17 ans.

Il y a le calibre de jeu, la maturité physique, mais aussi la maturité intellectuelle. Tristan est arrivé chez nous et fonctionnait déjà comme un adulte et un professionnel. C’est un premier de classe. Il est rapidement devenu un modèle pour ses coéquipiers. Je m’amuse souvent à dire qu’il n’a pas de vice caché. C’est toujours le premier sur la glace et dans le gymnase. C’est une très belle acquisition pour les Olympiques , sourit son ex-entraîneur, Frédéric Lavoie, qui n’a aucun doute qu’à 15 ans seulement, Luneau pourra s’imposer face à des joueurs de 16 à 20 ans.

Si tout se déroule rondement, je ne vois pas comment il ne parviendra pas à jouer dans la LNH. Son chemin reste à se tracer, mais il a tous les outils.

Le gardien des Estacades, le Shawiniganais Vincent Filion, a été appelé quelques minutes plus tard, 6e au total, par les Foreurs de Val-d’Or.