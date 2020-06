Des drones pour livrer des produits à une Première Nation isolée durant la pandémie

L'organisme de bienfaisance GlobalMedic a conclu une entente avec l'entreprise Drone Delivery Canada pour livrer des produits alimentaires et médicaux à la Première Nation Beausoleil, située sur l'île Christian Island sur la baie Georgienne.

Les partenaires indiquent qu'il s'agit du premier projet humanitaire au pays lié à la COVID-19 et au transport de matériel par drone.

Nous fournirons des articles alimentaires et d’hygiène et évaluerons davantage les besoins , affirme le directeur général de GlobalMedic, Rahul Singh.

Drone Delivery Canada indique qu’il utilisera son drone Sparrow pour transporter de l’équipement de protection individuelle, des kits d’hygiène et des kits de test.

Le drone est un moyen de transport alternatif à l’utilisation du transbordeur de l’île durant la pandémie.

Cela permet de limiter le contact personne à personne, mais aussi de garder la chaîne d’approvisionnement ouverte Michael Zahra, président et directeur général de Drone Delivery Canada

GlobalMedic a obtenu du financement pour le projet de divers donateurs, dont le plus important est le Groupe OEC Canada, une entreprise de l’industrie du transport et de la logistique.

L’entente entre GlobalMedic et Drone Delivery Canada est de six mois et les premiers vols doivent avoir lieu en juillet.

Auparavant, l’entreprise installe l’infrastructure nécessaire comme les zones de décollage et d’atterrissage.

Le directeur général de GlobalMedic, Rahul Singh, se réjouie du partenariat avec Drone Delivery Canada. Photo : CBC / Sue Goodspeed

C'est une bonne solution pour la Première nation et c'est une bonne solution pour le pays, parce qu'on est capable de prouver qu’elle va fonctionner dans d'autres situations pour envoyer l'aide aux Premières nations isolées , souligne M. Singh.

Michael Zahra souligne que son entreprise travaille sur d’autres projets. Il dit qu’elle a été approchée par d’autres communautés, le secteur des soins de santé et le gouvernement.

C’est quelque chose qui est très, très populaire comme solution dans le cadre de la pandémie , affirme-t-il.

GlobalMedic a déjà déployé des drones dans plusieurs pays du monde pour répondre à des crises humanitaires.