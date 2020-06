Repêchage de la LHJMQ : le bilan des Foreurs et des Huskies

Repêchage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui se déroule cette année de façon virtuelle vendredi et samedi.

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont mis la main sur le défenseur Dyllan Gill des Flyers de Moncton, du Nouveau-Brunswick, comme premier choix du repêchage sélectionné au 20e rang.

Pour la deuxième ronde, les champions de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial 2019 ont repêché l'attaquant de Kensington, Donovan Arsenault et le défenseur Coen Strang également des Flyers de Moncton au 29 et 30e rang.

À la 4e ronde, les Huskies ont pigé Emeric Gaudet de Rouyn-Noranda, défenseur chez les Forestiers d'Amos.

De leur côté, les Foreurs de Val-d'Or ont le gardien Vincent Filion des Estacades de Trois-Rivières lors de la première ronde de repêchage.

À la troisième ronde, les Foreurs ont misé sur un joueur local, le défenseur Nathan Bolduc des Forestiers d'Amos et l'attaquant de Laval-Montréal, Justin Sullivan de Rousseau Royal de Laval-Montréal au 46e et 53e rang.

Samedi, les Foreurs de Val-d’Or ont également annoncé l’acquisition de l’attaquant européen, Maxim Cajkovic des Sea Dogs de Saint John.

En tout, les Huskies ont repêché 16 joueurs, les Foreurs se sont contentés de 10.