Plusieurs usagers de quad circulent sur des sentiers sans payer les droits d'accès

Le président du club quad Les Nord-Côtiers Marius Murray déplore que plusieurs conducteurs des véhicules tout-terrain empruntent les 176 kilomètres de sentier entre la rivière Moisie et les limites de la ville de Port-Cartier, sans payer.

Marius Murray ajoute que ces sentiers nécessitent un entretien régulier et qu'une importante somme d'argent est dépensée dans l'aménagement du sentier annuellement.

On peut facilement dire que c'est entre 30 000 $ et 50 000 $ qu'on va dépenser juste dans le sentier. Et je ne parle pas d'équipement, je parle juste de faire des ponceaux, mettre de la nouvelle signalisation, faire un autre contournement de chemin parce que ce n'est pas agréable, les courbes sont trop prononcées.

Marius Murray, président du club quad Les Nord-Côtiers à Sept-Îles