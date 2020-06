Un 26e résident de l’Outaouais est mort de la COVID-19

La phase 2 de la Résidence La Gappe — une ressource intermédiaire — est aux prises avec une éclosion de la maladie parmi ses résidents depuis le 15 mai. Il s'agit du cinquième résident de l'établissement à perdre la vie après avoir contracté la COVID-19. Le nombre de cas cumulatif d'infections, lui, y est de 32.

Des flambées sont toujours en cours dans deux autres milieux de vie pour aînés de la région, soit aux centres d’hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond (33 cas actifs, 13 décès et 12 cas résolus) et Champlain (4 cas actifs, 1 décès et 3 cas résolus).

La santé publique a également confirmé, samedi, 2 nouvelles infections à la COVID-19 en Outaouais, pour un total de 550 depuis le début de la pandémie. Là-dessus, 169 cas sont actifs, alors que 355 sont résolus. Dix personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19.

Dans l’ensemble de la province, 226 nouveaux cas se sont ajoutés au bilan, ce qui signifie que 52 624 personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la crise. De ce nombre, 4970 ont succombé à la maladie, soit 35 de plus que lors du dernier rapport quotidien.

Toutefois, les hospitalisations continuent de diminuer : 981 Québécois infectés par le coronavirus sont alités dans les hôpitaux de la province, soit 49 de moins que lors de la mise à jour sanitaire de vendredi.

3 décès de plus à Ottawa, une situation toujours stable dans l'est ontarien

Le bilan des victimes de la COVID-19 s'est aussi alourdi à Ottawa. Le coronavirus a fait trois vicitmes de plus, selon la mise à jour publiée par Santé publique Ottawa (SPO) samedi.

Ce sont donc 251 citoyens de la capitale fédérale qui ont succombé à la COVID-19. SPOSPO a également fait état de 6 nouveaux cas confirmés sur son territoire, portant ainsi à 1988 le nombre d'infections depuis le début de la crise.

Cependant, 87 % des cas sont considérés comme résolus. Qui plus est, il ne reste plus que 87 cas actifs à Ottawa et 31 nécessitent une hospitalisation. Il reste également 14 institutions aux prises avec une éclosion de COVID-19.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario, lui, n'a signalé aucun nouveau cas sur son territoire. Le bilan est toujours de 150 cas confirmés depuis le début de la crise dans cette région sociosanitaire. Parmi ceux-ci, 118 sont résolus et 11 ont été fatals, ce qui signifie qu'il ne reste plus que 21 cas actifs.

Il y a également une flambée institutionnelle en cours dans l'est ontarien.