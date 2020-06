Une pétition contre l’augmentation du budget de la police de Regina

Une pétition sur le site change.org demande à la Ville de Regina de cesser d’augmenter le budget de son service de police. Lancée jeudi, elle avait recueilli plus de 1 000 signatures samedi matin.

Cette pétition a été créée par des «citoyens préoccupés» de voir que le budget du service de police de Regina a augmenté de 3,5 millions de dollars cette année, pour atteindre 96 millions de dollars.

Les auteurs de la pétition dénoncent cette augmentation alors que des organisations communautaires telles que White Pony Lodge et Mobile Crisis dépendent de la générosité du public et de petites subventions de la Ville pour assurer leur fonctionnement. Ils estiment que ces groupes fournissent des solutions peu coûteuses au maintien de l'ordre, sans avoir besoin d'armes, de services de communication, de cellules de détention ou de véhicules blindés.

Une présence policière accrue ne nous protège pas, mais menace directement la vie de nos communautés les plus vulnérables. Extrait de la pétition «Call for Action: Defund the Regina Police Service»

Interrogé sur la pétition, le chef de la police de Regina Evan Bray a mentionné que les défis auxquels Regina est confrontée sont enracinés dans des problèmes de justice sociale .

Nous devons trouver un moyen d’avoir un niveau de financement adéquat pour tout. Evan Bray, chef de la police de Regina

Je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire sur le financement adéquat des questions médicales et sociales, parce que si nous pouvons nous attaquer à ces causes profondes, nous pouvons vraiment faire une différence significative dans nos services de police, qui sont aussi engagés dans ce travail , a-t-il dit.

La pétition demande au maire de Regina Michael Fougere et au conseil municipal de ne plus jamais voter d’augmentation du budget du service de police, de stopper toute embauche d'agents supplémentaires, l'achat de matériel supplémentaire et l'agrandissement prévu du quartier général.

La pétition demande également à ce que la priorité soit donnée à l'expansion des initiatives de santé et de sécurité menées par la communauté plutôt qu'à un futur investissement financier dans le service de police de la Ville.

Des appels à baisser le financement de la police ont été lancés dans d'autres villes depuis le décès de George Floyd lors de son arrestation par la police de Minneapolis, le 25 mai.