Vaste manifestation antiracisme à Washington

Washington pourrait connaître aujourd’hui l'une des plus grandes manifestations jamais organisées dans la capitale fédérale des États-Unis, a annoncé le chef de la police de la ville, alors que le pays vit une 12e journée d'affilée de rassemblements contre le racisme et les méthodes de la police américaine.

Nous disposons de beaucoup d'informations publiques, ouvertes à tous, pour donner à penser que l'événement de ce samedi à venir pourrait être l'un des plus importants que nous ayons jamais eus dans cette ville , a dit Peter Newsham, chef de la police de Washington aux médias locaux, ajoutant que l'essentiel du centre de la capitale serait interdit à la circulation dès le début de la journée.

Sur les réseaux sociaux, certains ont appelé à une manifestation d'un million de personnes.

Le correspondant de Radio-Canada aux États-Unis, Jean-François Bélanger, rapporte que des milliers de personnes ont répondu à l'appel, à Washington, principalement autour de la Maison-Blanche, et que la situation est calme et bon enfant.

Utilisateurs Android, suivez notre couverture en direct avec le lien suivant :http://endirect.radio-canada.ca/Event/Manifestation_antiracisme__Washington  (Nouvelle fenêtre)

Au moins une dizaine de manifestations doivent converger vers ce point central de la capitale américaine, notamment près du monument de Lincoln, pour dénoncer le racisme et la brutalité policière aux États-Unis.

C'est devant cet imposant monument que le pasteur d'Atlanta Martin Luther King avait, le 28 août 1963, face à près de 250 000 personnes, lancé I have a dream dans un discours devenu une référence de la lutte des droits civiques.

Malgré le calme, les manifestants interrogés restent fermes, au 12e jour consécutif de rassemblements contre les discriminations raciales et la violence policière. C'est le système, ça va continuer si on ne le réforme pas , souligne Angela Aeebien, une manifestante francophone qui a trois fils et qui se demande combien d'hommes noirs vont-ils encore être tués dans la rue comme des chiens .

Les privilèges envers les blancs, ça existe. C'est malheureux et injuste pour les autres. Ashby Hunt, une manifestante de Washington

Depuis la Maison Blanche, où il passe le weekend, Donald Trump a poursuivi son intense activité sur Twitter sans évoquer les manifestations.

À la demande du président américain, qui a fait clôturer les rues et le parc Lafayette autour de la résidence présidentielle, il y a une forte présence militaire et policière dans la capitale.

Une foule impressionnante est attendue devant la Maison-Blanche. Photo : Reuters / Lucas Jackson

Une situation qui déplaît à la mairesse démocrate Muriel Bowser qui lui a répondu que l'armée n'avait pas à être dans les rues de Washington. Présente sur place, Mmel Bowser, cible des tweets moqueurs du président américain, a jugé qu'il était temps de dire Au suivant en novembre, en référence à l'élection présidentielle prévue dans 150 jours.

Malgré l’inculpation des quatre ex-policiers impliqués dans l’arrestation qui a mené à la mort de George Floyd le 25 mai dernier, plusieurs manifestants rencontrés par Radio-Canada expliquent que ce n'est qu'un début et que la lutte pour les droits civiques n’est pas acquise pour autant. Ils sentent qu’il y a un point de bascule dans la société américaine qui s’opère en ce moment, un peu comme l’a été le mouvement #MeToo.

Ceux-ci font également remarquer que les manifestants proviennent de tous les horizons de la société et qu’il ne s’agit plus de manifestations d’une seule minorité face à la majorité.

Plusieurs autres manifestations se sont tenues ailleurs dans le monde et dans de grandes villes américaines.

On nous a appris à l'école quoi faire contre l'intimidation. Quand on voit un bourreau, on se lève pour défendre le plus faible. Steven Fischer, un manifestant de New-York

Même si la majorité des manifestants semblaient porter le masque, les autorités sanitaires craignent que ces grands rassemblements puissent favoriser la propagation du coronavirus.

En parallèle, Un deuxième service commémoratif a été organisé pour George Floyd samedi en Caroline du Nord, où il est né. Des centaines de personnes ont fait la queue dans une église de Raeford pour lui rendre hommage lors d'une cérémonie télévisée, et un service privé pour la famille était prévu plus tard dans la journée.

À lire aussi : Un mouvement de colère mondial aux ramifications locales

Avec des informations de Jean-François Bélanger et Raphaël Bouvier-Auclair