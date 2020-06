Près d'un millier de personnes marchent contre le racisme à Trois-Rivières

Cet événement était organisé par le Regroupement des amazones d’Afrique et du monde.

La marche pacifique visait aussi à dénoncer le racisme ici comme ailleurs. Elle s'est faite dans un silence presque complet et tous les manifestants arboraient le couvre-visage.

Plusieurs pancartes dans la foule arboraient le slogan Black Lives Matter, du nom du mouvement américain. On pouvait aussi lire Le silence des blancs est une violence .

Au passage des manifestants sur le boulevard des Forges, plusieurs automobilistes klaxonnaient en appui à la manifestation.

Des manifestants ont marché dans les rues de Trois-Rivières pour dénoncer le racisme ici et ailleurs. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Des politiciens et anciens politiciens de la région y ont pris part, dont le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, l'ex-candidat à la mairie Jean-Francois Aubin et l’ancien député fédéral Robert Aubin.

Il y a eu un moment d'émotion, lors du premier arrêt des manifestants, à l'hôtel de Ville.

Après un bref discours du maire Jean Lamarche et du ministre Champagne, les applaudissements ont été nourris. Tous les manifestants ont même posé un genou au sol, signe de ralliement à la cause.

Le cortège s'est ensuite dirigé au Centre d’événements et de congrès interactifs de l'hôtel Delta où la députée fédérale de Trois-Rivières, Louise Charbonneau, les attendait.

Des Trifluviens de tous les horizons se sont réunis samedi dans le cadre d'une marche contre le racisme. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Racisme et profilage à Trois-Rivières

Les histoires de Trifluviens qui ont fait l'objet de profilage ou de propos racistes ont abondé à la manifestation.

Mustapha Kamara allait au parc Lambert pour jouer au basketball avec ses amis.

J'allais jeter un déchet. Les policiers nous ont dit qu'on était là depuis longtemps. Ils m'ont demandé mes cartes, où j'habitais. Ça a pris 15 minutes. J'ai fini par pouvoir aller jeter mon déchet , raconte M. Kamara.

Certains racontent se faire interpeller à l'occasion avec des propos racistes.

Je faisais du vélo et on m'a dit de retourner dans mon pays. Juste parce que je suis noir, c'est comme si j'étais pas à ma place, mais je suis né ici , relate Louis-David Katambwe.

Loïc Kevin Ziemei, étudiant en biochimie et biotechnologie à l'UQTR, raconte que certaines situations peuvent être subtiles. Selon lui, le milieu académique est toutefois très inclusif.

J'ai eu affaire à la police l'an passé et je me suis senti protégé. Le policier m'a demandé si j'allais bien. Il m'a donné sa carte pour me dire : "S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler, je serai là pour t'écouter" [...] ,mais des gens avec la même couleur de peau que moi ailleurs ne se sentent pas protéger , souligne M. Ziemei.

Pour l'organisatrice de la marche, il est temps de trouver des solutions.

On va arrêter de faire l'autruche, ça existe. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On veut pas de victimiser. Il y a une problématique. On est des êtres intelligents. Trouvons une solution ,martèle Elvire B. Toffa.

D'après des informations de Sarah Désilets-Rousseau et Alexandre Lepoutre