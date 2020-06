16 logements évacués dans un incendie majeur à l'est de Gatineau

Les pompiers ont été appelés au 164 et 168, rue de Morency, vers 9 h 43, samedi matin.

Des flammes et un épais panache de fumée sortaient du toit à leur arrivée. Il s'agit d'un immeuble de trois étages qui comprend une quinzaine d'appartements.

On a 52 pompiers et chefs sur les lieux , a indiqué Denis Doucet, directeur du SSIG . La situation n'était toujours pas sous contrôle en milieu d'après-midi.

Le feu s'est propagé à l'ensemble de la structure. On est en train de travailler à ouvrir les murs et les planchers. Pour le moment, il n'y a pas de blessés. DenisDoucet, directeur du SSIG

Bon nombre de rues dans le secteur sont fermées pour permettre aux services d'urgence de faire leur travail.

Des bénévoles de la Croix-Rouge sont sur place pour venir en aide aux sinistrés.

Résidant non loin de là, René Amyot s’occupait de ses plantations quand il a entendu un gros camion passer. À l’instant, la boucane montait dans les airs. Ça brûlait très vite. Je pense que le building est pas mal fini , a-t-il témoigné.

Trois incendies en trois ans

Dans cette même rue de Gatineau, deux autres incendies ont eu lieu en 2018, dontun avait forcé l'évacuation d'une soixantaine de résidents. Les dommages avaient alors été évalués à un million de dollars. Il n'y aurait pas de liens avérés entre les trois incendies.

Il est trop tôt pour connaître la cause. C’est le troisième [incendie]. On ne peut pas faire de lien. Mais bien évidemment, on va laisser le service des incendies faire son travail et ses enquêtes , a expliqué le conseiller municipal du district du Carrefour-de-l'Hôpital, Gilles Carpentier.

Le chef des pompiers a d'ailleurs confirmé qu'un enquêteur était sur place.

Ça fait le troisième feu qu’il y a. On se pose des questions , a commenté pour sa part Diane Louiseize, qui habite dans le quartier depuis huit ans.

Avec les informations de Jean-François Poudrier