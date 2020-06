Le directeur du SPVM n’est plus le bienvenu à la manifestation contre le racisme

Vendredi, la participation du chef du SPVM avait notamment irrité les organismes Hoodstock et Justice pour les victimes de bavures policières, qui disaient y voir une façon de renforcer l'impunité de la police.

M. Caron se dit un peu déçu de ce revirement de situation, mais affirme comprendre très bien la décision.

Il faut que la présence du directeur soit constructive et évolutive. Ce que je comprends, c’est qu’on est dans un processus qui prendra un certain nombre de mois, d’années. […] Il s’est passé tellement de choses dans les années antérieures. On parle de dizaines et de cinquantaine d’années de racisme et de discrimination. C’est un cheminement. Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron, sur ICI RDI

S’il avait participé à la manifestation, M. Caron refuse de dire s’il aurait mis le genou au sol pour montrer sa solidarité envers les personnes victimes de racisme, ce qu’ont fait par exemple le premier ministre Justin Trudeau et le chef de police de Toronto lors de manifestations vendredi.

J’ai répondu hier en disant que lorsque je serai en présence des gens qui sont concernés, je répondrai à cette question. Je n’ai pas pris de position claire. C’est un geste fort, c’est un geste important, et je pense que la réponse doit venir devant les gens qui sont concernés , s’est-il expliqué.

M. Caron répète cependant que son service de police est ouvert à éliminer le racisme qui y existe. Il rappelle qu’il déposera le 8 juillet sa toute première politique encadrant les interpellations que font les agents au quotidien, une politique qui répond, dit-il, au rapport qui avait conclu en octobre dernier que les Noirs, les Autochtones et les jeunes Arabes sont particulièrement victimes de biais systémiques liés à l’appartenance raciale par les agents du SPVM.

Les chercheurs nous demandaient d’élaborer une politique pour être plus clairs, pour que l’ensemble du personnel policier puisse se référer à un document de pratique policière , indique-t-il.

Le chef de police appelle dimanche à une manifestation ordonnée et pacifique, celle de la semaine dernière ayant donné lieu à du saccage après un début pacifique.

Une attitude peu engagée, selon certains

Louis Aucoin, stratège en communication et en gestion de crise, considère pour sa part que les déclarations du SPVM ne sont pas convaincantes et juge que sa stratégie de communication vise à un peu se tenir en retrait de la situation .

Ou bien vous voulez faire changer des choses, ou bien vous ne voulez pas trop être atteint par la situation. […] Est-ce que le seul geste que peut faire le chef de la police de la Ville de Montréal est d’aller à cette manifestation? Non, il y a d’autres gestes qu’il peut faire par lui-même, et il ne les fait pas. Louis Aucoin, stratège en communication et en gestion de crise

M. Aucoin souligne d’ailleurs que le chef de police ne s’était pas engagé de façon très volontaire à participer à la manifestation qui aura lieu dimanche.

Hier, il a dit : j’invite les organisateurs à m’inviter à la manifestation. Ce n’est pas un très gros engagement. Il remet dans les mains d’autres personnes la responsabilité de prendre une position ou non , remarque-t-il.

Quant à la nouvelle politique sur les interpellations qui sera présentée en juillet, elle se dirige sur une tablette, pense M. Aucoin.

Il y en a eu beaucoup. Des politiques contre le profilage, si je remonte seulement aux années 2000, il y en a eu une en 2004, il y en a eu une en 2006. Il y a eu une stratégie d’action en 2008. Il y a eu le nouveau plan stratégique 2012-2014 contre le profilage. Présentement, on est dans le plan 2018-2021 contre le profilage, et malgré tout, l’étude de l’automne dernier disait que les Noirs ont quatre fois plus de chance d’être arrêtés à Montréal que les Blancs , énumère-t-il.

Sylvain Caron assure de son côté que le service de police montréalais améliore ses façons de faire, même s’il croit que, déjà, ses policiers interviennent de façon très efficace .