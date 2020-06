Joe Biden sera officiellement le candidat démocrate

Un candidat a besoin de 1991 délégués pour s'assurer une nomination. Biden a atteint ce nombre vendredi alors que se poursuivait le décompte d'une série de primaires démocrates organisées mardi dans sept États et dans le District de Columbia.

Ce soir, nous sommes assurés des 1991 délégués nécessaires pour remporter la nomination démocrate , a tweeté l'ancien vice-président. Je vais consacrer chaque jour à me battre pour obtenir vos voix afin que, ensemble, nous puissions gagner la bataille pour l'âme de notre pays .

Joe Biden était le seul candidat restant pour l'investiture après que son principal rival, Bernie Sanders, a renoncé à se présenter en avril.

Le pays connaît actuellement des manifestations massives de protestation après l'homicide le 25 mai de George Floyd, un homme noir non armé, par un policier blanc.