Toronto demande à certains commerces de se préparer à rouvrir

La Ville de Toronto affirme qu'elle fournit des lignes directrices qui conseilleront deux grands secteurs - les restaurants et les services de soins personnels - sur la façon de se préparer à une réouverture « sécuritaire ».

Ces services de soins personnels comprennent les salons de coiffure, les barbiers, les salons de tatouage, les salons de manucure et les « services esthétiques », a déclaré la Ville dans un communiqué, ajoutant que 3500 entreprises relèvent de cette catégorie à Toronto seulement.

La Ville désire aussi aider les 8000 restaurants de Toronto à rouvrir « en toute sécurité » pour des repas à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y a actuellement aucune date de prévue pour une telle réouverture.

Le maire de Toronto, John Tory, a annoncé jeudi que les restaurants et les bars seront autorisés à étendre leurs patios - augmentant le nombre de tables à l'extérieur - une fois que les établissements auront reçu le feu vert pour ouvrir plus que pour emporter et livrer.

« Les restaurants et les services personnels sont des éléments clés de notre économie et je suis impatient de les voir rouvrir dès que possible en toute sécurité », a ajouté le maire.

Selon lui, le personnel de la ville communiquera avec ces entreprises au cours de la semaine prochaine, soit individuellement, soit par le biais des associations locales.