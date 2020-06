Le contrat d'ingénierie va à Gémel pour le centre de tri de Saguenay

Pour Gémel, il s'agit du contrat le plus important depuis sa fondation. Le bâtiment d’une superficie de 7500 mètres carrés sera à la fine pointe de la technologie LEED. Les futures installations offriront une capacité annuelle de traitement de 25 000 tonnes métriques.

Les services de Gémel, c'est vraiment l'aspect ingénierie de tout le bâtiment et l'espace d'aménagement du centre de tri. C'est vraiment très important, très stratégique, on parle d'une étape charnière vers les détails du centre de tri , a expliqué le directeur du service de développement durable et de l'environnement de Saguenay, Hugo Descôteaux-Simard.

Pour sa part, la mairesse de Saguenay, Josée Néron, se réjouissait de voir se réaliser une étape supplémentaire dans ce dossier au long cours. Très heureuse de voir que le contrat a été obtenu par une entreprise de la région, de la ville. On s'entend qu'en temps de relance économique, ce genre de contrat peut être très significatif , a-t-elle commenté.

Saguenay a déjà accordé un contrat de 13,3 millions de dollars à l'entreprise Industries Machinex de Plessisville pour la fourniture et l’installation de nouveaux équipements au centre de tri.

Selon le communiqué de l'entreprise, ce contrat permettra à Gémel de consolider les emplois actuels en plus d’en créer quatre nouveaux.

Le nouveau centre de tri sera situé tout juste à côté de l'ancien, sur la rue Antonio-Lemaire à Chicoutimi.

Selon des informations de Philippe L'Heureux