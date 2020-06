Damien Talbot, 56 ans, est l'un des premiers résidents de la Maison.

Il a pratiquement perdu la vue après un accident routier. Il vivait jusqu'à tout récemment chez sa sœur.

Depuis le début de la semaine, il se trouve dans son propre appartement, à la Maison Martin-Matte de Trois-Pistoles. Pour lui, ce déménagement lui permet de franchir une nouvelle étape.

À l'âge que j'ai là, c'était le temps de retomber sur mes pattes. Ou du moins, de tenter de le faire et ici, ça me donne l'opportunité de le faire.

Il fait partie des cinq premiers résidents de cet établissement qui accueille des personnes avec des traumatismes crâniens ou des déficiences physiques.

D'ici la mi-juillet, l'ensemble des 15 appartements seront occupés par des personnes de la MRC des Basques, mais aussi des communautés avoisinantes.

On avait le goût qu'au départ, la première semaine, il y ait plusieurs personnes qui arrivent pour créer une petite famille. Par la suite, ça va être deux personnes par semaine qui vont venir s'ajouter , explique la coordonnatrice de la Maison Martin-Matte de Trois-Pistoles.

L'aboutissement du projet de la Maison Martin-Matte de Trois-Pistoles n'a pas été de tout repos.

Il aura fallu six ans de travail à l'organisme L'Éveil des Basques pour mener à terme ce projet de 3,3 milions de dollars.

Lundi quand tout le monde est arrivé je me suis dit “oui, c'est pour ça que dans les six dernières années, on a travaillé si fort”.

Marie-Ève Ouellet, coordonnatrice de la Maison Martin-Matte de Trois-Pistoles