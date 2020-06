Des parents exaspérés par les retards dans la construction d'écoles françaises à Hamilton

Alors que certains déplorent le manque de communication des partenaires dans le dossier, d’autres dénoncent des retards pouvant causer l’assimilation d’une partie de la minorité francophone locale.

Pour moi c’est complètement injuste. Je ne comprends pas pourquoi ça prend autant de temps pour construire une nouvelle école secondaire. Ça me dépasse , lance Joanne Bouchard, la représentante d’un groupe de parents qui militent pour qu’une nouvelle Académie catholique Mère-Teresa soit construite depuis plusieurs années.

La mère de deux enfants qui ont maintenant terminé leur parcours secondaire est visiblement indignée.

On est rendu à six ans de retard [avec le nouvel échéancier potentiel] et ça ne comprend même pas tout le temps que ça nous a pris pour avoir notre financement.

On s’est battu pour l’argent qu’on a obtenu , ajoute Mme Bouchard.

Même son de cloche de part d'Ève Gilroy, la mère de deux filles qui sont toujours à l’école élémentaire qui, espère-t-elle, pourront fréquenter la future école publique Georges-P.-Vanier.

Je trouve que ça prend du temps. Je comprends que c’est un processus de longue haleine, mais là. […] Je pense que mes filles vont avoir gradué quand ça va ouvrir , indique-t-elle.

Rappelons que l’Ontario avait annoncé en 2016 qu'elle investirait 25 millions de dollars pour qu’un nouveau bâtiment soit construit et accueille deux écoles secondaires francophones (publique et catholique), sous le même toit. Les écoles devaient ouvrir en 2018.

De nouveaux bâtiments pour les deux écoles désuètes étaient demandés depuis maintes années par la communauté francophone. Le Conseil scolaire catholique MonAvenir (alors nommé Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud) avait même intenté une poursuite contre la province pour obtenir le financement.

Selon les dernières informations provenant de la Ville de Hamilton, des pourparlers sont en cours pour que les conseils scolaires achètent un nouveau terrain dans le secteur de Mount Hope, près de l’aéroport local, pour le futur bâtiment. Les écoles ne seront donc pas construites avant environ trois ans encore.

On parle de six mois pour changer le zonage, un an pour faire approuver les plans de construction et entre 18 et 24 mois pour la construction de l’école, selon la complexité du projet.

Steve Robichaud, urbaniste en chef de Hamilton