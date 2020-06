COVID-19 : 1 nouveau cas et 1 décès en Colombie-Britannique

La province enregistre également un nouveau décès dans les dernières 24 heures, portant à 167 le nombre de Britanno-Colombiens morts des suites de la maladie, selon un communiqué publié vendredi après-midi.

Au total, 2632 personnes ont été infectées par le coronavirus depuis le début de la pandémie. À l’heure actuelle, 21 personnes sont hospitalisées et 5 personnes reçoivent des soins intensifs.

Le total de personnes infectées par le virus demeure à 2632 puisqu'il y a eu une correction des données de la province et un cas a été retiré du total de jeudi.

Le dernier bilan dévoilé vendredi : 2632 cas de COVID-19 dans la province depuis le début de la pandémie;

167 personnes mortes des suites de la maladie;

193 cas actifs;

21 personnes hospitalisées, dont 5 aux soins intensifs.

Il y a toujours 193 cas actifs dans la province, et 2272 personnes sont maintenant rétablies.

Jeudi, la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont révélé les résultats du dépistage génomique de différentes souches du virus dans la province.

La grande majorité des souches du virus responsable de la COVID-19 dans la province viennent de l’Europe et de l’est du pays, selon une nouvelle modélisation épidémiologique.

Les autorités de la santé prévoient également dans leurs modèles un déclin de la transmission de la COVID-19 au cours de l’été, tant que la population continue de respecter la distanciation physique.

Nombre de cas par régie de santé depuis le début de la pandémie : Vancouver Coastal : 908

Fraser : 1335

Île de Vancouver : 130

Intérieur : 195

Nord : 64

Il n’y a pas de nouvelle éclosion du virus à signaler, selon les autorités, et l’éclosion au centre de soins Berkley est maintenant terminée.

Présentement, cinq centres de soins de longue durée à travers la province connaissent des éclosions de COVID-19. Il y a huit éclosions en cours dans la communauté.

Comme la plus récente modélisation de la COVID-19 en Colombie-Britannique nous le démontre, nous pouvons rouvrir plusieurs entreprises en toute sécurité, rouvrir les écoles et graduellement augmenter nos contacts, mais nous devons rester prudents de ne pas aller trop loin et risquer une augmentation rapide des infections , déclarent dans le communiqué la Dre Bonnie Henry et le ministre Dix.

Les autorités affirment que la population doit continuer de prendre des précautions, par exemple, toujours rester chez soi si des symptômes d'une infection au coronavirus se présentent et suivre les directives d’éloignement physique.