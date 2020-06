Le salaire minimum en Saskatchewan passera à 11,45 $ cet automne

Il s’agit d’une augmentation de 13 cents, le salaire minimum étant présentement de 11,32 $.

Le gouvernement de la Saskatchewan affirme qu’il s’agira de la 12e augmentation depuis 2007 et que les hausses sont calculées en fonction d’une formule d’indexation.

Malgré cette hausse prévue à l’automne, la Saskatchewan demeure la province canadienne où le taux horaire est le plus faible, selon le Conseil canadien du commerce de détail.

L’Alberta et la Colombie-Britannique sont les provinces les plus généreuses, puisque les travailleurs y gagnent au moins 15,00 $ et 14,60 $ respectivement.