Les grands projets d'infrastructures de transport sont maintenus, dit la ministre Trevena

Claire Trevena était invitée par la Chambre de commerce du Grand Vancouver à un forum vidéo en ligne sur l'avenir des transports.

Elle a assuré que son gouvernement avait toujours l'intention de remplacer le pont Pattullo qui enjambe le fleuve Fraser et relie New Westminster et Surrey. Les travaux sont en cours et la ministre espère que la construction des fondations du nouveau pont commencera à l'automne.

Malgré la COVID, on prévoit toujours une ouverture en 2023 , a assuré la ministre.

Le projet d'extension de la ligne Millenium du SkyTrain le long de la rue Broadway Ouest reste sur les rails , a-t-elle ajouté. Elle espère voir les travaux commencer cet été.

La ministre a aussi déclaré que le projet de remplacement du tunnel George Massey, qui passe sous le fleuve Fraser et relie Richmond et Delta, suivait son cours. Le gouvernement doit encore choisir quelle infrastructure remplacera ce tunnel, a-t-elle précisé.

Claire Trevena pense que ces grands projets participeront au redémarrage économique de la province, même si la COVID-19 reste un enjeu pour les mois à venir.

Le secteur de la construction est un service essentiel, a-t-elle souligné. Les gens travaillent dehors donc la distanciation physique est naturelle. J'espère que nous pourrons faire avancer les projets qui sont à notre calendrier.

Le pdg de TransLink optimiste

Kevin Desmond, le président-directeur général de l'entreprise de transports publics TransLink, était lui aussi invité au forum. Il a appuyé le point de vue de la ministre : la bonne nouvelle est que les grands projets sont déjà largement financés par les dollars de la province et du fédéral. Ces dollars ne partiront pas , a-t-il déclaré.

Le pdg de TransLink a aussi fait part de son espoir de voir les transports publics de la Colombie-Britannique bénéficier d'une portion des 14 milliards de dollars annoncés vendredi matin par Justin Trudeau pour la relance économique du pays.

C'est un bon premier signe qu'une aide substantielle arrive. Kevin Desmond, pdg de TransLink

M. Desmond a répété que TransLink a besoin d'aides publiques pour éponger les pertes de revenus qu'il estime à environ 75 millions de dollars par mois et qu'il impute à la baisse de fréquentation des transports en commun et la baisse des revenus de la taxe sur le carburant.