Sainte-Luce retirera les blocs de béton des stationnements de la plage

La mairesse de Sainte-Luce, Maïté Blanchette-Vézina, indique que les blocs de béton installés sur le stationnement de la plage de l’Anse-aux-Coques doivent donc être retirés la semaine prochaine.

Je ne dirais pas que c'est une volte-face. On savait qu'on allait potentiellement les enlever, si tout allait bien. C'est évolutif. Maïté Blanchette-Vézina, mairesse de Sainte-Luce

Maïté Blanchette-Vézina ajoute qu'au moment où la décision d'installer ces blocs de béton a été prise il y avait la réouverture de la région, on avait une crainte des rassemblements illégaux, puis d'avoir des attroupements.

La mairesse se réjouit de constater que les gens se responsabilisent.

Elle soutient toutefois que les blocs de béton pourraient être remis en place dans le stationnement, si la situation en lien avec la COVID-19 changeait et l'exigeait.

Selon elle, les plaintes et témoignages reçus à la mairie après la mise en place des blocs de béton ne sont pas ce qui a mené à la décision de les retirer.

Officiellement, des plaintes, on en a eu peut-être trois, mais oui, on s'en est fait parler beaucoup. [...]Ce n'est pas en lien avec les plaintes. Maïté Blanchette-Vézina, mairesse de Sainte-Luce

Puis, c'est aussi l'idée de permettre aux commerçants d'avoir leur clientèle. On sent que la restauration va rouvrir. On ne veut pas restreindre la clientèle pour nos commerçants , ajoute-t-elle.

Les blocs sanitaires situés près de la plage seront également rouverts. Des mesures sanitaires seront mises en place dans ces bâtiments.

Les parcs municipaux rouvriront graduellement d’ici le 15 juin, tout comme le bureau municipal.

Des blocs de béton ont été déposés sur des espaces de stationnement près de la plage de Sainte-Luce pour limiter les attroupements sur le bord du fleuve (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les salles communautaires et autres locaux de la municipalité resteront toutefois fermés.

La mairesse rappelle également que les citoyens doivent continuer à respecter les mesures d’hygiène en vigueur.

Elle souligne que les rassemblements extérieurs de plus de 10 personnes sont toujours interdits et que la distanciation physique de deux mètres doit encore être respectée.