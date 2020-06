La Métropolitaine est et l'échangeur Turcot à éviter ce week-end

La plus encombrante entrave ce week-end sur le réseau autoroutier montréalais sera sans contredit la fermeture complète de l’autoroute 40 vers l’est, à partir de la sortie 65 pour le chemin de la Côte-de-Liesse, jusqu’à l’entrée des boulevards de l’Acadie et Saint-Laurent.

L’autoroute 40 est sera complètement fermée à compter de vendredi soir 23 h, jusqu’à lundi matin 5 h.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  L'autoroute 40 est sera fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h. Photo : Ministère des Transports / MTQ

Ces travaux engendreront par conséquent la fermeture de la bretelle en provenance de l’A-520 est dans l’échangeur Côte-de-Liesse.

Dans l’échangeur Décarie, il faudra aussi éviter la bretelle vers l'autoroute 15 sud et les bretelles en provenance de l'A-15 nord et de la route 117 sud.

Dans l’échangeur des Laurentides, la bretelle qui conduit à l’autoroute 15 nord et la bretelle en provenance de l’autoroute 15 sud seront aussi fermées de vendredi soir à lundi matin.

Échangeur Turcot

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  La circulation sur l'A-15 sera perturbée dans l'échangeur Turcot. Photo : Ministère des Transports / MTQ

Vers le sud

Dans l’échangeur Turcot, dont le chantier doit être achevé cette année après huit ans de travaux de reconstruction, l’autoroute 15 sud sera complètement fermée à compter de vendredi soir 22 h, jusqu’à lundi matin 5 h, de l’échangeur Turcot jusqu’à l’entrée de l’avenue Atwater.

Il est à noter qu’une seule voie sera disponible entre l'avenue Atwater et l'île des Sœurs.

La bretelle qui conduit de l'autoroute 15 sud (Décarie) à l'autoroute 20 ouest (vers Lachine, pont Honoré-Mercier, Dorval) sera fermée selon le même horaire.

La bretelle menant de l'autoroute 20 est à l'autoroute 15 sud (vers le pont Samuel-De Champlain) sera aussi fermée, tout comme l'entrée de l'avenue Girouard pour l'autoroute 15 sud.

L'entrée du boulevard De La Vérendrye pour l’autoroute 15 sud sera aussi fermée.

Vers le nord

La bretelle qui relie l’autoroute 15 nord à l’autoroute Décarie vers le nord sera aussi fermée dans l’échangeur Turcot tout le week-end, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

La fermeture de la 15 nord entraînera aussi la fermeture de la bretelle de l’autoroute 20 est pour l'A-15 nord.

L'entrée de la rue Saint-Jacques pour l'autoroute 15 nord (Décarie) sera également fermée.

Pont Jacques-Cartier

Une seule voie sera ouverte dans chaque sens sur le pont de vendredi soir à lundi midi. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Le premier blitz de travaux de pavage, qui devait avoir lieu le week-end dernier sur le pont Jacques-Cartier, se déroulera ce week-end, en raison d’un report des travaux.

Par conséquent, dès vendredi soir 20 h, une seule voie sera ouverte dans chaque sens pour permettre la réfection de la chaussée, et ce, jusqu’à lundi midi.

Les entrées des rues Sainte-Hélène et Saint-Laurent, à Longueuil, seront aussi fermées.

Le trottoir et le belvédère demeurent quant à eux fermés, mais la piste multifonctionnelle demeurera ouverte pendant les travaux et est accessible aux piétons depuis vendredi, annonce la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain.

Pont Honoré-Mercier

Des ralentissements seront aussi à prévoir sur le pont Mercier en raison de la fermeture d’une voie sur deux sur la route 138 vers la Rive-Sud, entre la rue Airlie et le milieu du pont Honoré-Mercier.

Les fermetures de voies auront lieu selon l’horaire suivant :

De vendredi 21 h à samedi midi

De samedi 21 h à dimanche midi

De dimanche 19 h à lundi 5 h (en réserve, si nécessaire)

Réseau express métropolitain

Le boulevard Gaétan-Laberge sera fermé dans les deux directions de vendredi 22 h à lundi 5 h, entre la rue Hickson (Verdun) et l'autoroute 10 (Bonaventure).

Sur l'autoroute 10 est (Bonaventure), la sortie 4 pour le boulevard Gaétan-Laberge et les autoroutes 15 et 20 sera également fermée selon le même horaire.

Fermeture prolongée sur Notre-Dame

Il est aussi à noter que la rue Notre-Dame Ouest est fermée dans les deux directions, entre les deux accès de la place Turcot, jusqu'à la mi-juin.

Report des travaux dans le tunnel de Melocheville

Plus à l’ouest, la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain annonce que les travaux qui devaient débuter à compter du 8 juin, jusqu’au 11 juin, en alternance dans le tunnel qui relie Beauharnois et Melocheville sont reportés au 15, 16, 17 et 18 juin prochains.