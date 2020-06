Une porte-parole du fabricant Nova Bus a indiqué à Radio-Canada, en fin de journée vendredi, que l'entreprise a été avisée de l’incident et que c’est dans sa foulée que les véhicules ont été renvoyés au garage.

Selon le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), l’enfant a fait une chute après être sorti d’un autobus par la porte arrière, près du 203, chemin d'Aylmer. L'autobus est passé sur son bras et l'enfant a été transporté à l'Hôpital de Hull.

Nova Bus a dit collaborer avec la STOSociété de transport de l'Outaouais pour comprendre s'il y a eu un problème avec ladite porte, sans vouloir commenter davantage la nature d'un éventuel pépin. Des employés de l’entreprise se sont rendus à Gatineau, mercredi.

On est vraiment attristés pour l'enfant et on fait tout ce qu'on peut pour comprendre ce qui s'est passé , a indiqué Emmanuelle Toussaint, porte-parole de Nova Bus.

Les services d'urgence ont été appelés sur les lieux de l'incident à 11 h 43, le samedi 30 mai 2020. Photo : Radio-Canada

Si le fabricant a indiqué que ses modèles 2020 ont été retirés de la circulation en raison de l'incident, la porte-parole de la STOSociété de transport de l'Outaouais , Sophie St-Pierre, avait affirmé plus tôt dans la journée, vendredi, que des usagers s’étaient plaints de problèmes avec le mécanisme d'ouverture des portes dans les autobus hybrides de 12 mètres.

Aux dires de Mme St-Pierre, c'est pour cette raison que les véhicules ont été remisés temporairement de façon préventive. Elle avait indiqué que le délai de réouverture des portes pourrait être trop long dans les situations où des usagers restent coincés.

La STOSociété de transport de l'Outaouais assure que le retrait temporaire de ses autobus Nova Bus 2020 n'a aucun impact sur son service, puisque l'achalandage est actuellement réduit de moitié en raison de la pandémie. Le transporteur public gatinois possède en ce moment 43 autobus de ce modèle. D'ici 2024, sa flotte en comptera 153, selon Mme St-Pierre.

Avec les informations de Maxime Huard