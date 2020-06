8e journée consécutive sans nouveau cas à T.-N.-L.

Terre-Neuve-et-Labrador enregistre une huitième journée sans nouveau cas de COVID-19 et il ne reste que deux personnes encore atteintes de la maladie.

La province s’apprête à passer au niveau d’alerte 3, la deuxième phase de son plan de déconfinement, dès lundi.

Au total, 12 953 personnes ont subi un test de dépistage depuis mars dernier. Depuis les dernières 24 heures, 133 personnes ont été testées.

Malgré des mesures plus souples annoncées au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard pour les personnes ayant des résidences secondaires, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ne compte pas changer les mesures en vigueur. Les résidents saisonniers n’ont pas le droit d’entrer dans la province et le gouvernement n’a pas fixé de date pour la levée de ces mesures.

Contrairement au Nouveau-Brunswick, la médecin hygiéniste en chef, la Dre Janice Fitzgerald, ne compte pas rendre le port du masque obligatoire dans les édifices publics pour le moment. Personnellement, je crois que les gens devraient le porter davantage, surtout dans les lieux publics, mais ce n’est pas dans les plans de le rendre obligatoire , a-t-elle expliqué.

Dès mercredi prochain, les employés de la fonction publique provinciale commenceront graduellement à retourner à leur lieu de travail. Une douzaine de centres de services provinciaux, incluant la société de l’automobile pour les examens de conduite, rouvriront leurs portes.

Alors que 28 jours se sont écoulés entre le niveau d’alerte 4 et le niveau d’alerte 3, la médecin hygiéniste en chef a affirmé que la province n’aurait peut-être pas à attendre un autre 28 jours avant la prochaine étape du déconfinement, le niveau d’alerte 2. Elle n’a toutefois pas donné plus de détail sur la date exacte.