Les finissants en Nouvelle-Écosse pourront célébrer leur fin de secondaire

Le Dr Robert Strang précise toutefois que ces événements se dérouleront selon des conditions strictes du 8 au 30 juin.

Toutes les cérémonies seront toutes basées sur un concept de drive-in, les participants devant arriver dans un véhicule. Tous les passagers du véhicule doivent être issus d'un seul ménage ou d'une seule bulle de ménage , explique-t-il.

Les festivités doivent être dirigées par un organisme reconnu et suivre les lignes directrices de santé publique. De plus, la municipalité, les services de police et d’incendie et les services de santé d’urgence doivent en être avisés et en accord avec l’initiative.

Selon le premier ministre Stephen McNeil, de nombreuses communautés qui veulent célébrer les diplômés du secondaire cette année ont déjà soumis des propositions.

Certains concessionnaires ont même déjà proposé la location de leur voiture pour venir en aide aux familles qui n’ont pas accès à un véhicule, souligne le médecin hygiéniste en chef.

Le premier ministre Stephen Mcneil reconnaît que les derniers mois d'école ont été inhabituels . Selon lui, cette tradition est importante et mérite d'être perpétuée cette année.

La promotion de 2020 quitte le secondaire durant une période unique, et même si leurs célébrations seront différentes cette année, il y a des moyens de faire la fête sans danger.

Manifestations cette fin de semaine

Le Dr Strang demande aux participants de manifestations en Nouvelle-Écosse de respecter la distanciation physique et recommande aux participants de porter un masque.

Le premier ministre et moi-même appuyons pleinement le message derrière ces protestations , dit-il.

Au bout du compte, les Néo-Écossais qui veulent participer doivent respecter le fait que cela crée un risque supplémentaire de COVID-19 , rappelle-t-il.

Acheter local et soutenir local

En ce jour de réouverture du secteur privé en Nouvelle-Écosse, le premier ministre McNeil a conclu la conférence de presse en disant : Pensez local, achetez local et soutenez local .

Avec les informations d'Olivier Lefebvre