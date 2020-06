« Nous sommes toujours là »: la Fierté LGBT malgré la pandémie

Les organisateurs du festival Queen City Pride de Regina ont pris la décision de reporter les célébrations de la Fierté au mois de septembre. C’est une façon de se donner le temps d'ajuster les plans, mais surtout d'éviter les défis de la distance sociale et des limites sur le nombre de participants , dit Dan Shier, qui est vice-président de l’organisme.

Cependant, l’organisme compte tout de même organiser quelques activités virtuelles au cours du mois de juin. Il s'agit d'une façon de reconnaître le moment de l'année où les célébrations ont lieu.

Malgré la pandémie, il est important que le symbolisme demeure dit Dan Shier. Pour beaucoup de gens, la Fierté est le seul moment de l'année où ils peuvent se sentir comme s'ils faisaient partie intégrante de la communauté et c'est également une occasion de se voir représentés.

La Fierté est plus importante que jamais. La distance physique et l'isolement ont des répercussions considérables sur notre santé mentale et notre bien-être. Dan Shier, vice-président de Queen City Pride

Des célébrations sur plusieurs mois dans l’est de la province

Malgré la pandémie, les organisateurs promettent des célébrations marquantes dans l'est de la province.

Cette année était censée être notre année de grande percée. Au cours des six derniers mois, nous nous sommes enregistrés comme organisme à but non lucratif, nous avons obtenu plus de 9000 $ en subventions, mais, maintenant, nous devons changer d'orientation , explique Laura Budd, qui est membre du conseil d’administration de Yorkton Pride.

Les célébrations auront partiellement lieu en ligne, mais les organisateurs comptent organiser une soirée cinéma en mode ciné-parc, avec un écran extérieur et un émetteur FM, pour permettre à la communauté de se retrouver dans la sécurité de sa voiture. Ils comptent aussi peindre un nouveau passage piéton arc-en-ciel à Yorkton, et organiser une levée du drapeau de la Fierté à Melville.

Cependant, les célébrations de la Fierté, qui devaient durer huit jours, vont probablement devoir être réparties sur quelques mois.

Il est extrêmement important pour la communauté "queer" de célébrer, mais aussi de montrer que nous sommes toujours là parce que nous avons tendance à être effacés quand les choses deviennent difficiles. Laura Budd, membre du conseil d’administration de Yorkton Pride

Les personnes trans auront leur propre Fierté malgré tout

Même si la diversité de genre est représentée au sein des célébrations dans diverses villes, organiser une Fierté propre aux personnes trans était fondamental pour Cat Haines, une des organisatrices de Trans Pride a Regina. En grandissant, je n'avais jamais vraiment vu de personnes trans, je n'ai donc jamais vraiment su que j'étais trans avant d'être plus vieille , dit-elle.

Elle insiste sur l'importance de la visibilité et du sentiment de communauté pour de nombreuses personnes trans : C’est vital d'être à l'aise avec soi-même. Elle explique qu'en temps de distanciation sociale et en l'absence d’espaces communautaires, il est important de pouvoir parler de ces questions.

Cette année, elle compte trouver une manière de célébrer les personnes trans sur Internet en juin et organiser un plus rassemblement plus important plus tard. Nous attendons au mois de septembre pour planifier autre chose, nous sommes encore en réflexion, en attendant de voir ce qui sera autorisé.

Un défilé virtuel pour Saskatoon

Les célébrations de la Fierté de Saskatoon seront entièrement en ligne cette année. Le festival a même changé de nom. La Saskatoon 2020 Virtual Pride rassemblera donc plusieurs activités, notamment une soirée de danse sur Internet, des tables rondes sur l’histoire des communautés LGBT de la province, et un bal pour les personnes bispirituelles.

L’événement phare, le défilé de la Fierté, se tiendra quant à lui le 20 juin. Les personnes sont invitées à soumettre une courte vidéo d’eux en train de fêter. Elles seront diffusées en direct, le tout animé par des personnalités locales.