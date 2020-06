De Winnipeg à la Corée du Sud, une épopée pendant la pandémie

Mai 2020. Après avoir passé deux ans à Winnipeg en tant que professeure de français à l’Alliance française du Manitoba, la Française plie bagage. Direction : la Corée du Sud pour la même mission. Pandémie de coronavirus oblige, Audrey doit repasser par son pays d’origine pour obtenir son visa coréen.

J’ai voyagé entre Winnipeg et Toronto d’abord, mais à Toronto, il n’y avait pas d’avion pour Paris. Je suis donc allée à Montréal et de là, je suis ensuite allée à Paris , explique la jeune femme.

Cette première étape se passe relativement bien. Audrey est sereine et est rassurée de ne voyager qu’avec quelques personnes.

J’ai toujours porté un masque pendant le trajet, relate-t-elle. Et dans l’avion pour Paris, il y avait tellement peu de monde, que j’avais les trois sièges pour moi toute seule. Pour la première fois de ma vie, j’ai pu dormir dans un avion.

Première surprise à Paris

À son arrivée à Paris : première surprise. Je suis allée à la douane sans qu’on me prenne ma température alors que je pensais que cela allait être le cas. Et là, on m’a donné un papier de dérogation pour aller chez moi, mais à aucun moment on m’a demandé si j’avais des symptômes ou on ne m’a pas dit de me placer en isolement , détaille la professeure.

Audrey s’est tout de même placée à l’isolement pendant 14 jours chez ses parents, qui habitent près de Paris. Après un résultat négatif au test de la COVID-19 et l’obtention de son visa, Audrey prend un billet d’avion pour Séoul. Le 31 mai, elle se rend à l’aéroport.

Audrey Peyresaubes pense rester en Corée plusieurs années. Photo : Audrey Peyresaubes

Stricte Corée

Avant d’embarquer, le personnel prend la température de la jeune femme et on lui demande une signature qui autorise le gouvernement à la placer en quarantaine dès son arrivée dans le pays.

Le trajet se déroule sans encombre. Les passagers sont là aussi très peu nombreux et le personnel de bord est équipé de masques, de lunettes et de gants.

À la sortie de l’avion, la Française a l’impression d’avoir atterri dans un autre monde.

C’était un autre niveau de sécurité comparé à la France. Audrey Peyresaubes, professeure de français

Audrey passe par un premier bureau où des agents coréens l’attendent pour prendre sa température.

Elle doit ensuite télécharger, sous l'oeil attentif des agents coréens, une application de traçage, qui permettra au gouvernement de la suivre pas à pas et d’être informé deux fois par jour de son état de santé.

Dans le deuxième bureau, la professeure de français se présente à des policiers. Ces derniers vérifient à quel endroit la jeune femme compte se rendre pour se placer en isolement.

Je lui ai expliqué que j’allais dans un appartement prêté par une collègue qui est partie en vacances, mais j’ai bien compris qu’il était dubitatif , se souvient Audrey.

Dans un premier temps, on lui dit qu’il faut réserver une chambre dans un hôtel du gouvernement pour les prochains jours et que la note de 1400 dollars sera à ses frais.

Audrey prend peur, mais finalement tout s’arrange : elle est autorisée à se rendre dans l’appartement situé à Daejeon et d’y rester en quarantaine.

Des combinaisons blanches

Après les formalités administratives classiques, Audrey peut prendre l'autobus pour se rendre à la gare de train.

Quand je suis arrivée à la station de train, des gens en combinaison blanche, accompagnés de policiers, sont venus me chercher. La gare était déserte, c’était hallucinant. Audrey Peyresaubes, professeure de français

À chaque station, des agents attendent les voyageurs pour les asperger de ce qu’Audrey qualifie de désinfectant à leur sortie du train. Une fois sortie de la gare, c'est un nouveau point de contrôle qui attend Audrey.

Les Coréens reprennent sa température. Elle refait un test pour la COVID-19, cette fois nasal et buccal. On lui donne un nouveau masque. Là, plus personne ne parlait anglais. J’étais un peu perdue , sourit-elle.

Après plus de cinq heures entre sa descente de l’avion, les différents contrôles et le trajet, elle arrive dans l’appartement de sa collègue vers 21 h.

Dans les jours qui ont suivi, les services de la santé coréens lui ont apporté un thermomètre, du gel désinfectant, un sac pour mettre ses poubelles et aussi une boite de denrées alimentaires non périssables.

Audrey continue de faire son autodiagnostic deux fois par jour et de remplir ses informations sur l’application.