Un député accusé de harcèlement et de voies de fait se retire du caucus libéral

Il a pris la décision de se retirer du caucus libéral.

Il fait face à deux chefs d’accusation de voies de fait en plus d’être accusé d’introduction par effraction dans un dessein criminel et de harcèlement criminel. Il a été arrêté le 10 avril.

Des sources du Parti libéral ont confirmé à CBC News qu'elles étaient au courant des allégations contre le député. Le Cabinet du premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu'il examinait la situation. Peter Maloney, l'adjoint exécutif du député, a déclaré à CBC News que son bureau n'avait aucun commentaire à formuler.

Puis, en fin d'après-midi, M. Tabbara a émis un communiqué. Je continue de recevoir des conseils et des traitements pour l'anxiété et la dépression avec lesquels je vis depuis un certain temps. À part de déclarer sans équivoque que chaque incident de violence est inacceptable et inexcusable, il serait inapproprié que je commente davantage tant que cette affaire est devant le tribunal. Entre-temps, je me retire du caucus libéral.

La prochaine comparution de M. Tabbara devant le tribunal est prévue pour le 19 juin.