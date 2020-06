Un marathon sans ligne d’arrivée pour les travailleurs de la santé

C’est juste aussi difficile que la première journée pour nous autres. C’est fatigant, ça n’arrête pas. Monique Langlois, préposée aux bénéficiaires dans le Sud-ouest ontarien, imagine mal prendre des jours de congé dans un avenir rapproché.

Ils ont enlevé les vacances d’été pour beaucoup d’employés. Ils ne promettent rien , dit-elle.

La situation dans les foyers de soins de longue durée ne donne pas de répit, et elle souligne qu’il y a un manque constant de personnel.

Il y a des besoins tout le temps. La semaine passée on était 2 préposés pour 32 résidents. Monique Langlois, préposée

Quand on est si fatigués, c’est plus facile d’être malades. Aussi, comme il faut qu’on porte nos masques à toutes les heures qu’on travaille, c’est vraiment difficile de respirer et ça nous fatigue plus vite.

Koffi Agbogbe, lui, travaille au moins six jours par semaine, six jours acharnés , comme préposé aux soins dans un foyer d’Ottawa. Le stress quotidien pèse sur son état de santé et celui de ses collègues. On est à 50 % de l’effectif , rapporte-t-il.

Koffi Agbogbe, préposé aux soins, avec ses équipements de protection personnelle. Photo : Gracieuseté Koffi Agbogbe

Les congés sont rares. On est fatigués, et on nous prive aussi des congés annuels. Et puis notre salaire est toujours tel qu'il était : c’est-à-dire dérisoire.

La santé, c’est pour tout le monde! Koffi Agbogbe, préposé

Décrets d’urgence qui touchent les travailleurs Certains types d’employeurs en Ontario peuvent temporairement, et dans certains cas, doivent : réaffecter le personnel à différents endroits;

modifier l’affectation des tâches;

modifier les quarts et horaires de travail;

reporter ou annuler les vacances, absences ou autres congés;

employer du personnel supplémentaire temporaire ou des sous-traitants;

recourir à des bénévoles pour effectuer du travail. Source : Décrets d’urgence du gouvernement de l’Ontario  (Nouvelle fenêtre)

On dit aux travailleurs qu’ils vont faire 12 heures plutôt que 8 heures. On les bouge du quart de jour au quart de nuit, d’un hôpital à un foyer de soins de longue durée : tout ça, ce sont des changements considérables! , constate Michael Hurley, président du Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario – une branche du Syndicat canadien de la fonction publique.

Pas de relâchement

La présidente de l’Association des infirmières de l’Ontario juge la situation inacceptable . Vicki McKenna affirme que tout ce que souhaitent les travailleurs, c’est une pause.

Peu importe à quoi ces vacances ressemblent! Ce ne sera sans doute pas le voyage qu’ils avaient prévu. En fait souvent, ils n’emploient même pas le terme “vacances” : ils veulent juste un répit. Vicki McKenna, présidente de l'Association des infirmières de l'Ontario

Même si la situation de la COVID-19 se stabilise par endroits, la charge de travail s’annonce considérable dans les prochains mois dans le réseau de la santé, avec la reprise des procédures médicales non urgentes mises sur la glace au début de la crise.

On commence à accélérer les choses pour ce qui est des chirurgies et des examens. Il y a un arriéré important et les gens attendent dans l’angoisse d’être soignés, reconnaît Mme McKenna. Mais il faut trouver un équilibre entre les besoins des Ontariens et ceux des travailleurs de la santé.

Une pause signifie aussi la simple possibilité de rentrer à la maison pour certains, fait remarquer Michael Hurley.

Monique Langlois, préposée dans le sud-ouest de l'Ontario, habite dans son véhicule récréatif depuis le début de la crise sanitaire pour ne pas risquer de transmettre la COVID-19 à ses proches. Photo : Gracieuseté Monique Langlois

Beaucoup de nos membres, la plupart des femmes, ne demeurent pas avec leurs familles. Ils vivent dans des roulottes ou des sous-sols, des remises, pour ne pas prendre le risque d’infecter leurs proches.

C’est d’ailleurs le cas de Monique Langlois, qui habite dans un véhicule récréatif devant son garage depuis trois mois.

Discussions en cours

Le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique assure qu'il continue de faire pression auprès du gouvernement, mais soutient que les décrets d’urgence sur les affectations de personnel ont été introduits sans véritables consultations avec les syndicats pour trouver des compromis.

Vicki McKenna estime qu’il s’agit surtout d’un enjeu de gestion des horaires. Elle dit avoir soulevé la question directement auprès de la ministre de la Santé Christine Elliott, qui s'est montrée sensible selon elle.

Au Québec, des manifestants font semblant d'être morts pour illustrer l'épuisement des travailleurs de la santé. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Les employeurs de la santé sont toujours responsables de la planification et de l’organisation de leurs effectifs , répond Hayley Chazan, porte-parole de la ministre de la Santé, dans un courriel à Radio-Canada.

Nous sommes reconnaissants du travail sans relâche de tous nos travailleurs de la santé et continuerons de les soutenir.

Encore et toujours : embaucher

Plus largement, la solution passe par l’embauche : et même avant la COVID-19, nous avions un manque d’effectifs , rappelle Vicki McKenna.

Mais Michael Hurley estime que le problème de recrutement demeurera tant que ces types de professions ne sont pas valorisées. Il faut qu’on rende ces emplois plus attirants, et ça signifie : offrir des emplois à temps plein, mieux payés.

À court terme, le gouvernement de l’Ontario a aussi lancé un portail pour jumeler des travailleurs qui ont une certaine expertise en santé (retraités, étudiants, personnes formées à l’étranger) avec des employeurs dans le besoin.

Selon la province, en date du 1er juin, 24 048 personnes s’y étaient inscrites, mais il n’y avait eu que 1345 requêtes formelles pour leurs services – la moitié pour des foyers de soins de longue durée.

Michael Hurley juge que l’impact n’a pas été significatif, car il n’y a pas eu suffisamment de garanties que les personnes recrutées auraient accès à des équipements de protection personnelle selon lui.

On n’abandonne pas

Monique Langlois songe maintenant à quitter le secteur des soins de longue durée pour les soins à domicile. Parce que ça tue mon corps. On vieillit vite avec ça!

Mais pour l’instant, pas question de laisser tomber ses résidents. On continue parce qu’on a le coeur pour le faire. On se plaint en public, mais jamais à nos résidents. J’ai toujours un sourire sur le visage en avant des résidents.

On ne peut pas les abandonner, renchérit Koffi Agboge, parce que ce sont des personnes qui souffrent. Même leurs parents ne peuvent pas venir . Pour s’accrocher, estime-t-il, il faut un amour pour les humains .