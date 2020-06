L'emploi reprend en mai au Manitoba

Si cette variation de 0,2 point de pourcentage est considérée comme étant non significative sur le plan statistique, Dominique Dionne-Simard, économiste à Statistique Canada, souligne que les variations des taux d’activité et des taux d’emploi sont plus importantes.

On a une hausse du taux d’activité et du taux d’emploi de 1,3 % respectivement, ce qui porte le taux d’activité à 63,3 %, et le taux d’emploi, à 56,2 % , indique-t-il. Une telle hausse représente un reprise pour le Manitoba, après la période de février à avril, où le taux d’activité avait diminué de 4,9 %, et le taux d’emploi, de 8,7 %. Cette tendance s’observe aussi au niveau national, selon l’économiste.

Dominique Dionne-Simard relève que l’emploi a progressé de 13 000 au Manitoba , presque entièrement dans le secteur des services (hausse de 12 000 emplois), et plus particulièrement dans le commerce de gros et de détail (hausse de 7 000 emplois).

Pour l’heure, impossible d’établir un lien direct entre la reprise de l’emploi et le début du déconfinement, commencé le 4 mai au Manitoba, même si les réouvertures coïncident effectivement avec la semaine de référence utilisée pour les calculs de l’EPA. Ce phénomène est assez répandu au niveau canadien , indique l’économiste de Statistique Canada.

Il souligne également que l’organisme a élaboré de nouveaux indicateurs pour mieux mesurer l’impact de la pandémie sur le marché du travail. La proportion de personnes qui ont travaillé moins que la moitié de leurs heures habituelles de travail est l’un de ces indicateurs. Au Manitoba, cette proportion a reculé de 1,7 point de pourcentage en mai, pour s’établir à 12,9 % , remarque M. Dionne-Simard.

Le Manitoba est la province où le taux de chômage est le plus bas au Canada et l’une des rares provinces où il y a eu une diminution du taux de chômage en mai.

Avec les informations de Christian Riou