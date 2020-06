Le Québécois David Findlay s'illustre dans le monde de la publicité internationale

Natif de la capitale, David Findlay a un parcours atypique qui l’a mené jusqu'aux plus grands honneurs dans son domaine. C'est ce parcours qui a été reconnu le 15 mai, alors qu'il recevait le 2e prix de la catégorie du meilleur nouveau réalisateur de l’année, aux Shots Awards, à Los Angeles.

Findlay a été récompensé pour un trio de réalisations : une publicité pour la marque Asics, dans laquelle joue son meilleur ami, le coureur Charles Philibert-Thiboutot, un court film conceptuel intitulé You know where you belong, ainsi qu'une publicité de Laura Lémerveil, un organisme de Québec qui vient en aide aux jeunes polyhandicapés et leurs familles.

Bande-annonce d'Asics:72 Hours de David Findlay

Le cinéaste formé à l’Université de la Colombie-Britannique en est à ses premiers pas dans le monde de la publicité. Son monde à lui, c’est plutôt celui des films courts ou longs-métrages, notamment Everything Outside, mettant en vedette Louise Portal et Kati Outinen.

Gagner le prix "Nouveau directeur de l'année - Argent" aux Shots Awards est une surprise et un immense honneur. J'étais simplement heureux d'être nommé avec certains de mes héros : Karena Evans, Jonah Hill, Nadia Lee Cohen , explique modestement le gagnant.

Louise Portal et Ahmed Muslimani dans le film «Everything Outside» de David Findlay Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Et comme un succès arrive rarement seul, David Findlay est nommé aux prix D&AD (Design et publicité) à Londres, au Royaume-Uni.

Ma nomination pour le prix "Prochain directeur" auxD&AD Awards à Londres, réaffirme en quelque sorte que je suis sur la bonne voie et c'est vraiment encourageant , constate le cinéaste de 28 ans.

C’est donc bien motivé que David Findlay s’attaque à ses nouveaux projets.

Il termine en ce moment un court documentaire tourné au Rwanda. Il travaille aussi à un court-métrage de fiction sur le monde de la lutte dans la ville de Québec.

On devrait découvrir les deux nouvelles réalisations de David à l'automne.