Imposs, membre du groupe pionnier du rap québécois Muzion, annonce un nouvel album

Accompagnée d’un vidéoclip, la chanson Daisy, qui figurera sur l’album Elevaziiion, a été mise en ligne sur plusieurs plateformes numériques vendredi. La pièce lui a été inspirée par la venue au monde de sa fille, Nayla Daisy.

Après deux disques en solo, Mon poing d’vue (2007) et PeaceTolet (2012), le nouvel album se veut un pont entre les diverses générations de hip-hop , selon le communiqué de sa maison de disques, Joy Ride Records.

Plusieurs artistes reconnus figurent sur la liste d’une quinzaine de collaborateurs et collaboratrices, dont Marie-Mai, Loud, Rymz et Tizzo. Les producteurs Ajust et Ruffsound, dont la réputation n’est plus à faire, ont aussi, entre autres, participé à la création de l’album.

Elevaziiion est le fruit de trois années de travail, d’exploration, de recherche sonore, de collaborations et de centaines d’heures en studio , peut-on lire dans le communiqué.

Le rappeur, qui a plus de 20 ans de carrière, s’est laissé inspirer par le son de toute une nouvelle vague d’artistes qui mènent aujourd’hui l’industrie du rap, pour combiner jeunesse et sagesse dans la création [de son] troisième opus .

L’album Elevaziiion devrait être en vente en format numérique et physique le 2 octobre prochain.