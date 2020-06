Pas de passage multicolore pour piétons devant le Centre culturel de Caraquet

À Caraquet, on ne trouve pas les couleurs de l'arc-en-ciel sur le passage pour piétons devant le Centre culturel.

La plupart des passages pour piétons dans le centre-ville ont récemment été peints aux couleurs de la communauté LGBTQ+. Cette pratique a débuté il y a trois ans, à l'occasion du premier Rendez-vous de la fierté Acadie Love.

La plupart des passages pour piétons du centre-ville de Caraquet sont multicolores. Photo : Radio-Canada / René Landry

La plupart des conférences de presse et lancements d'Acadie Love ont lieu dans le Centre culturel, où se trouvent aussi les bureaux des organisateurs du Rendez-vous de la fierté. Or, curieusement, le passage pour piétons devant les bureaux d'Acadie Love n'a jamais été peint aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Kevin Haché, maire de Caraquet. Photo : Radio-Canada

Le maire de Caraquet, Kevin Haché, indique que les élus ont convenu de faire peindre plusieurs passages multicolores pour piétons au centre-ville, dont celui devant l'édifice municipal.

On n'a pas eu de demande officielle d'Acadie Love d'en placer une devant le Centre culturel , explique-t-il.

Le passage pour piétons devant les bureaux d'Acadie Love. Photo : Radio-Canada / René Landry

Beaucoup de gens trouvent ça très beau, c'est accueillant et ça met un peu de couleurs dans leur vie. Kevin Haché, maire de Caraquet.

La présidente de l'événement, Maryse Chapdelaine, dit pour sa part que « ce n’est certainement un hasard. Les traverses sont décidées par le conseil de ville. »

Le directeur général du Centre culturel, Claude L'Espérance, ex-président du Rendez-vous de la fierté, n'a pas souhaité expliquer pourquoi l'organisation d'Acadie Love n'a pas demandé à la Municipalité de peindre des couleurs arc-en-ciel sur le passage pour piétons devant le haut-lieu de la culture à Caraquet.

Claude L'Espérance, directeur général du Centre culturel de Caraquet et ex-président d'Acadie Love. Photo : Radio-Canada

Un passage vers l'église

Le passage pour piétons qui mène au Centre culturel mène aussi, dans le sens inverse, à l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet.

Le passage pour piétons qui mène à l'église... ou au Centre culturel. Photo : René Landry

Le curé, Patrick McGraw, aurait bien aimé voir un passage pour piétons aux couleurs de l'arc-en-ciel près de l'église.

Il n'y a aucun problème à avoir ça en face de l'église, explique-t-il. Je pense que ça fait partie de l'acceptation de chacun et chacune dans ce qu'on vit. Ça fait partie aussi de l'acceptation des différentes orientations sexuelles. S'il y a une traverse piétonnière de couleur, c'est sûr qu'on ne sera pas contre ça. Ça n'a jamais été une vision de l'église d'ici, surtout pas dans les dernières années. Au contraire, on veut accueillir chacun et chacune.

Le père Patrick McGraw. Photo : Radio-Canada/Gilles Boudreau

Quant à savoir pourquoi le passage pour piétons qui mène également au Centre culturel n'a jamais été peint aux couleurs arc-en-ciel au cours des trois dernières années, Patrick McGraw n'en a aucune idée.

La vie culturelle est là, dit-il. Il y a peut-être des raisons que je ne connais pas. Je sais que tous les passages piétonniers ne sont pas peints aux couleurs de l'arc-en-ciel dans Caraquet.

Acadie Love virtuelle

L'équipe du Rendez-vous de la fierté Acadie Love prépare malgré tout une programmation virtuelle qui sera offerte le 18 juillet puisque l'heure n'est pas aux grands rassemblements.

Le lever des drapeaux va se faire en direct de l'édifice municipal de Caraquet sur Facebook.

Différents thèmes seront abordés dans des conférences et des entretiens sur Facebook: homophobie chez les aînés et dans les sports, thérapies de conversion.

Mado Lamotte. Photo : Radio-Canada

Incontournable du Rendez-vous de la fierté Acadie Love, Mado Lamotte doit aussi faire un live qui sera divertissant selon les organisateurs.

Un rallye organisé en collaboration avec le Club plein air de Caraquet doit également avoir lieu en début de journée.

Avec les informations d'Alix Villeneuve