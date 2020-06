Quatrième jour sans nouveau cas de COVID-19 dans la région

Les données ont été publiées sur le site du gouvernement du Québec vendredi en fin d’avant-midi.

Le nombre de décès liés au virus reste également stable à 26. Il n’y a pas eu de décès en raison de la COVID-19 depuis le 6 mai.

Selon les données régionales publiées sur le site Internet du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, deux personnes de plus ont été déclarées rétablies pour un total de 293. Les deux derniers cas actifs sont deux résidents au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline à Chicoutimi-Nord.

Toutefois, il faut savoir que les données publiées ne comprennent que les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une personne testée ici, mais dont le lieu de résidence principale est à l'extérieur de la région, ne sera pas comptabilisée dans les données régionales. C'est ce qui est arrivé avec le cas additionnel déclaré le 29 mai. Il a été retiré le lendemain du bilan, car il a été attribué à une autre région. Il n'a pas été possible de savoir si cette personne est retournée dans sa région après avoir obtenu son résultat. Cependant, même si la donnée n'est pas publiée, la Direction régionale de la santé publique applique le même suivi pour ces cas.

La dernière éclosion a eu lieu au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Georges-Hébert, où deux employés avaient été atteints.

Situation provinciale

Au Québec, le bilan s’est alourdi de 255 cas pour un total de 52 398. On compte 50 nouveaux décès, pour un total de 4935.