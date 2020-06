Des terrasses plein les trottoirs et des rues piétonnes au centre-ville de Trois-Rivières

Plusieurs rues du centre-ville de Trois-Rivières seront piétonnisées pour la saison estivale et les terrasses pourront prendre toute la place sur les trottoirs de la rue des Forges.

Ce sont deux idées maîtresses du plan de la Ville de Trois-Rivières pour réaménager son centre-ville pendant la crise sanitaire.

L’objectif était de créer des contextes favorables pour que les citoyens se sentent à l’aise de circuler dans leur ville , a expliqué le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, lors du dévoilement.

Des trottoirs réservés aux commerçants

La rue des Forges sera entièrement piétonne entre les rues Champlain et du Fleuve. Un sens de circulation sera clairement indiqué aux visiteurs et des kiosques d’accueil seront installés à deux endroits.

La rue des Forges, au centre-ville de Trois-Rivières, accueille en temps normal des dizaines d'événements culturels et touristiques pendant la saison estivale. Photo : Tourisme Trois-Rivières

Les cyclistes pourront circuler sur la rue des Forges en marchant à côté de leur vélo. Une rampe d’accès aux trottoirs sera mise à la disposition des personnes à mobilité réduite.

Les trottoirs de la rue des Forges seront réservés aux commerçants, restaurateurs et tenanciers de bar qui souhaiteront y aménager des kiosques ou des terrasses dans le respect des normes de distanciation physique.

Sur le même sujet : Enfin une date de réouverture pour les restaurateurs

Une portion de la rue Notre-Dame sera aussi aménagée de façon à ce que les trottoirs soient réservés aux commerçants, incitant les passants à circuler sur la chaussée, là où se trouvent habituellement des espaces de stationnement.

Priorité aux piétons et aux cyclistes

Les rues du Fleuve, des Ursulines, Bonaventure, des Casernes, Saint-Louis et de l’Hôpital seront aménagées pour une circulation partagée, où les piétons et les cyclistes auront priorité. Seule la circulation automobile locale sera autorisée et devra se faire à une vitesse maximale de 20 km/h.

La circulation a été repensée pour plusieurs du centre-ville de Trois-Rivières pendant la saison estivale. Photo : Ville de Trois-Rivières

Un projet-pilote de vélorue verra aussi le jour sur la rue Saint-François-Xavier, où la circulation des cyclistes aura priorité sur celle des voitures.

Une portion de la rue Hart sera par ailleurs réservée aux véhicules de livraison et aux clients des commerces du centre-ville qui viennent chercher des commandes.

Moins d’espaces de stationnement disponibles

Toutes ces mesures feront évidemment en sorte que des espaces de stationnement sur la voie publique ne seront plus accessibles pendant l’été.

Il y a déjà 1500 espaces de stationnement disponibles au centre-ville , a fait valoir le maire Jean Lamarche à ce propos, en faisant notamment référence au stationnement à étage Badeaux.

Une trentaine d’espaces de stationnement réservés aux motos seront aménagées sur l’ancien terrain de Germain et frères, qui appartient maintenant à IDÉ Trois-Rivières.

Six supports à vélo seront également installés à différents endroits au centre-ville.