COVID-19 : un record de tests et un nombre de cas stable en Ontario

Santé publique Ontario confirme vendredi 344 nouveaux cas de coronavirus, portant le total à 29 747.

Il s'agit d'une augmentation de 1,2 % depuis jeudi.

Un peu plus de 22 700 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures. C'est un sommet depuis le début de la pandémie et bien plus que l'objectif provincial de 16 000 tests par jour.

La province a eu recours à des unités mobiles de dépistage cette semaine pour se rendre dans les secteurs à Toronto et à Windsor où il y a plus de cas.

Les laboratoires ontariens peuvent traiter jusqu'à 25 000 tests par jour.

Deux éclosions de plus ont été recensées dans les centres de soins de longue durée, portant le total à 310 depuis le début de la pandémie.

La santé publique déplore par ailleurs au moins 2372 décès liés à la COVID-19 (+15 depuis jeudi). Des données plus récentes compilées par CBC font état de 2419 morts.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Le nombre d'Ontariens infectés qui sont hospitalisés, en date du 5 juin Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Une autre bonne nouvelle : la proportion des Ontariens guéris dépasse maintenant 79 %.

Par ailleurs, le nombre de personnes infectées qui sont hospitalisées est à son plus faible niveau depuis le 12 avril.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Le nombre de nouveaux cas, guérisons et morts, en date du 5 juin Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Phase 2 du déconfinement

Le premier ministre Doug Ford doit donner plus de détails sur la deuxième phase de son plan de déconfinement la semaine prochaine.

L'Ontario pourrait adopter une approche régionale pour la levée des restrictions, alors que les deux tiers des nouveaux cas sont concentrés dans le Grand Toronto.

Depuis ce vendredi, les locations de courte durée sont de nouveau autorisées en Ontario, que ce soit pour un chalet ou un condominium.