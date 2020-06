Des organismes craignent un exode des préposés aux bénéficiaires vers le public

Mardi, Québec a lancé son programme de recrutement de 10 000 préposés aux bénéficiaires. Cette formation payée de trois mois sera offerte à compter du 15 juin.

Le directrice générale de la coopérative de services à domicile de l'Estrie, Anne-Marie Poirier, estime que les organismes communautaires ont été laissés de côté par le gouvernement dans cette campagne de recrutement massif.

À Sherbrooke, l'organisme affirme déjà avoir perdu une quinzaine de préposés depuis le début de la crise sanitaire. Anne-Marie Poirier redoute que cet exode s'accentue au cours des prochaines semaines.

Même si les professionnels dans le réseau public et ceux du secteur communautaire doivent répondre aux mêmes exigences quant à la formation et aux compétences, leurs conditions de travail sont très différentes.

François Legault a annoncé mardi que les préposés formés cet été gagneront à terme 26 $ l'heure, en plus de bénéficier d'une foule d'avantages sociaux, dont la participation à un régime de retraite.

Anne-Marie Poudrier estime qu'il est impossible pour le milieu communautaire d'accoter salaires proposés au public.

C'est sûr que c'est très alléchant, quand tu es plus jeune. Nous on a pas de plan de retraite, on n'a pas tout ça à offrir alors qu'ils font un travail aussi difficile, aussi exigeant et aussi prenant.

Anne-Marie Poudrier, directrice générale de la Coopérative de services à domicile de l'Estrie