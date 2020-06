Les yeux du Québec tournés vers l’Amphithéâtre Cogeco le 23 juin

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, et le directeur général de la Corporation des événements de Trois-Rivières, Steve Dubé, se réjouissent d'accueillir le seul événement officiel de la fête nationale cette année, même si ce sera sans spectateurs.

Le plus gros spectacle qui aura lieu au Québec cet été , a ajouté avec fierté le maire Jean Lamarche en entrevue à 360 PM.

Ça va être historique. 2020, ce sera l'année de Trois-Rivières. Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche

L’événement exige forcément une importante logistique. Ceux qui seraient tentés d'aller écouter le spectacle aux abords de l'Amphithéâtre risquent d’ailleurs d'être déçus.

On va s’assurer d’avoir des règles de sécurité sanitaires, ça c’est certain, mais aussi, avec notre service de sécurité publique, on va s’assurer que le périmètre soit bien respecté , a précisé le maire.

L'Amphithéâtre Cogeco, à Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Dans leur téléviseur, les gens de partout au Québec pourront découvrir l’Amphithéâtre Cogeco comme ils ne l’ont jamais vu. Steve Dubé a indiqué que plusieurs petits coins de l’amphithéâtre seront utilisés pendant le spectacle.

Une quarantaine d’artistes et une soixantaine de techniciens travailleront à préparer, enregistrer et diffuser le spectacle.

Tout ce beau monde devra passer quelques jours à Trois-Rivières, ce qui entraînera des retombées plus que bienvenues pour des gens d’affaires locaux, estime le DG de la Corporation des événements.

Un spectacle haut en émotions, promet Jean-François Blais

L'événement animé par Ariane Moffatt et Pierre Lapointe sera mis en scène et réalisé par Jean-François Blais. Ce dernier promet un spectacle fort en émotions qui mettra en valeur la chanson québécoise, mais qui soulignera aussi le contexte actuel.

Le chef d'orchestre de l'émission « En direct de l'univers », Jean-François Blais, lui-même sinistré des inondations en 2017, a dirigé le spectacle « Inondés d'amour ». Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Le réalisateur de Yamachiche, qui avait présenté le spectacle-bénéfice Inondés d'amour dans l'amphithéâtre après les inondations de 2017, estime que c'est l'endroit idéal dans le contexte actuel. C’est lui qui a soumis l’idée de célébrer la fête nationale à l’Amphithéâtre Cogeco.

Il n’y aura qu’un seul spectacle le 23 juin, ce ne sera pas sur les Plaines, pas sur l’île de Montréal, c’est au point de rencontre. Je pense que Trois-Rivières a toujours été un excellent point de rencontre pour les deux grandes villes du Québec. Le réalisateur Jean-François Blais

Au-delà de la situation géographique de Trois-Rivières, l’Amphithéâtre Cogeco présente aussi des avantages. Il se trouve à l’extérieur et il permet d’appliquer la distanciation physique plus facilement que dans d’autres lieux.

L'auteur David Goudreault Photo : Radio-Canada / Christian Côté

Plusieurs artistes de la région seront du spectacle dont, Fred Pellerin, Christine Beaulieu et David Goudreault, qui se partageront, avec la chanteuse Elisapie, la tâche de livrer les discours patriotiques sous forme de slams, textes, contes et chansons.

Le spectacle sera enregistré le 22 juin et diffusé à 20 h le 23 juin. Il sera rediffusé le 24 juin.