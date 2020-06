Louise Boudrias pas candidate à la mairie de Gatineau, Daniel Champagne y songe

Mme Boudrias avait amorcé sa réflexion il y a plusieurs mois. C'est la situation actuelle qui l'a poussée à prendre cette décision.

J'appelle ça ma décision COVID-19. Il y a eu dans ce temps-là de confinement, beaucoup de discussions avec mon conjoint , a soutenu avec émotion la conseillère en entrevue à Radio-Canada.

J'aurais été obligée d'investir 150 % de mon temps. [...] Le choix, c'est un choix familial. Louise Boudrias, conseillère du district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond

La conseillère souligne devoir s'occuper d'un proche et avoir choisi de miser sur sa famille après une réflexion durant ce temps d'arrêt , comme elle appelle le confinement.

Elle avoue de pas avoir pris de décision quant à son avenir comme conseillère, mais souligne que le tout dépend d'une série de facteurs.

C'est certain que je ne peux pas faire un autre mandat avec le maire actuel , a-t-elle fait savoir.

Les positions de la conseillère tranchent souvent avec celles du maire et des membres de son parti autour de la table du conseil.

Si le maire n'y est pas, dit Champagne

Questionné sur ses propres ambitions politiques, le conseiller municipal du district du Versant Daniel Champagne avoue être en réflexion, tout dépend de ce que le maire fera au cours des prochains mois.

Ma décision de me lancer dans la course à la mairie va être directement influencée par la décision du maire Pedneaud-Jobin de solliciter un troisième mandat ou pas , admet-il.

M. Champagne soutient ne pas vouloir se positionner comme étant une opposition à Maxime Pedneaud-Jobin. Il veut surtout miser sur les accomplissements et défis à venir.

On a fait de l'excellent travail au cours des six dernières années. [...] Je souhaite continuer à faire ce travail-là pour les prochains mois et voyons qui décidera de solliciter des mandats ou pas , ajoute le politicien.

Si je décidais de solliciter un mandat à la mairie, il faudrait que ce soit un trip familial. Daniel Champagne, conseiller du district du Versant

Un nouveau parti toujours dans les plans

Par ailleurs, le conseiller du district de Deschênes Mike Duggan et l'ancien candidat à la mairie Clément Bélanger songent toujours à lancer un parti pour faire opposition à Action Gatineau, le parti du maire Maxime Pedneaud-Jobin.

Il s'agit d'une deuxième tentative pour Mike Duggan qui avait en 2015 tenté de former un parti. Son projet n’a cependant jamais vu le jour. Cette fois-ci, ce n'est que partie remise selon lui.

En 2016, il avait aussi songé joindre les rangs du parti du maire Pedneaud-Jobin.

Je travaille toujours avec Clément Bélanger sur une structure politique pour rechercher des candidates/candidats aux prochaines élections , a indiqué par écrit Mike Duggan.

Clément Bélanger a aussi confirmé l'information par message écrit.

Les deux politiciens en seraient à la phase de recrutement pour le moment.

Les prochaines élections municipales auront lieu le 7 novembre 2021.

Les premières élections générales tenues à date fixe dans toutes les municipalités québécoises ont eu lieu en 2005 à la suite de modifications apportées à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Depuis, les élections municipales générales se tiennent à date fixe le premier dimanche de novembre tous les quatre ans.

Avec des informations de Nathalie Tremblay