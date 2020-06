Des écoles de langue ferment leurs portes en raison de la pandémie

Inlingua Vancouver inscrit normalement environ 200 étudiants de l’étranger, mais avec les restrictions de voyages internationaux, l’école n’a plus assez d’étudiants pour assumer ses dépenses.

Le 29 mai aura été la dernière journée de classes de l’école qui existe au centre-ville de Vancouver depuis 2001.

Ça me brise le cœur , affirme le directeur académique Lester Bergquist qui travaille à Inlingua depuis 10 ans.

Il explique que les inscriptions ont cessé dès l’imposition des restrictions de voyage en mars. Presque tous les étudiants de l’école sont des étudiants étrangers qui voyagent à Vancouver pour des cours d'anglais langue seconde. Plusieurs d’entre eux ont voulu retourner dans leur pays d’origine alors qu’ils en avaient encore l’occasion.

Selon M. Bergquist, bientôt il n’y avait plus que 60 étudiants à Inlingua.

Il dit que les formateurs ont tenté de donner leurs cours en ligne, mais que cela n’est pas une méthode efficace d’enseigner une nouvelle langue puisque les étudiants ont besoin de beaucoup de temps de pratique avec les formateurs.

Le directeur estime que, normalement, les étudiants passent 80 % de leur temps en classe à parler à voix haute. Ce taux diminue à seulement 5 % pour les formations en ligne.

D’autres écoles internationales ressentent également l’effet des restrictions de voyage.

Global Village Vancouver, une autre école pour les cours d'anglais langue seconde, fermera ses portes en juin. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, le président Paul Maher a fait un lien direct entre la fermeture et les restrictions de voyage.

La présidente de Global Village Victoria, Paula Jamieson, estime que, malgré le fait que son école est toujours ouverte, jusqu’à 90 % des écoles de langue pourraient être forcé à fermer leurs portes sans les revenus provenant d’étudiants étrangers.

Selon Langues Canada, organisme national qui représente plus de 210 programmes, l’industrie d’anglais langue seconde a rapporté environ 500 millions de dollars en Colombie-Britannique en 2018. Presque 500 mille étudiants y ont participé et plus de 1800 personnes sont employées par l’industrie.

M. Bergquist affirme que les propriétaires des écoles ont fait leur possible pour bénéficier de la Subvention salariale d'urgence du Canada et garder les enseignants au travail.

Ce sont de bons enseignants qui doivent maintenant songer à changer d’Industrie , dit-il.

Avec des informations de CBC