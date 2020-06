Nouvelles voies cyclables et piétonnes : Ensemble Montréal réclame des consultations

L’opposition officielle à Montréal reproche à l’administration Plante le réaménagement « improvisé » de la ville, où des voies cyclables et piétonnes ont fait leur apparition pour la période estivale. Face à la grogne que suscitent ces nouveaux corridors, Ensemble Montréal exige que la Ville mène des consultations sans plus tarder.

« Le plan de déplacement estival de la mairesse a été conçu et mis en place dans l’improvisation la plus totale », lance l’opposition.

Après avoir annoncé le 15 mai l'ajout de plus de 327 kilomètres de nouvelles voies aménagées pour les piétons et les cyclistes qui s'apprêtaient à passer l'été dans la métropole, les autorités n'ont pas tardé à mettre leur plan à exécution. Si la première phase des travaux devait être lancée au début du mois de juin, des Montréalais ont vu apparaître de nouveaux corridors dans leur rue dès la fin de mai.

Selon Ensemble Montréal, ces nouvelles voies ont apporté leur lot de désagréments. Au nombre de ceux-ci, on retrouve la disparition des places de stationnement sans préavis. Les exemples ont été nombreux de citoyens qui se réveillent pour découvrir avec surprise qu’une nouvelle piste cyclable a fait son apparition sur leur rue et qu’ils devront aller garer leur voiture beaucoup plus loin , note le parti.

Des places de stationnement ont toutefois refait leur apparition sur certains tronçons de route.

La première phase des travaux comprend l'ajout de cinq nouveaux corridors pour les piétons et les vélos – pour un total de 61 km – qui doivent connecter les parcs du Mont-Royal, Maisonneuve, Jarry, Frédéric-Back et de l'Île-de-la-Visitation , selon la Ville.

À écouter aussi : À Montréal, le vélo gagne du terrain pendant la pandémie

Le début des travaux ne s'est toutefois pas déroulé sans anicroche. La piétonnisation du boulevard Saint-Laurent à hauteur de la Petite-Italie a provoqué une levée de boucliers chez les commerçants, tant et si bien que la Ville a décidé de revoir son projet.

Selon Francesco Miele, leader adjoint de l'opposition officielle, l'exemple de Médicus est la preuve de la gestion problématique de l'administration Plante. Ce laboratoire orthopédique, qui a pignon sur rue sur le boulevard Saint-Laurent, a constaté du jour au lendemain que ses espaces de stationnement pour personnes à mobilité réduite avaient été remplacés par un corridor piétonnier. La Ville a donc dû revenir en arrière , ajoute M. Miele.

Le conseiller de ville du district Côte-de-Liesse reproche aussi à l'administration Plante l'aménagement des pistes cyclables dans la rue Rachel, qui empiètent désormais sur la voie où passent les voitures. Résultat : on vient carrément enlever toute circulation, incluant celle du bus , dit-il.

De manière générale, les autorités n'ont pas défini une date, ils n'ont pas non plus fait une analyse de la situation , affirme-t-il.

Outre les problèmes de stationnement, l'opposition déplore le fait que des arrêts de bus ont été déplacés, sans que les Montréalais en soient avisés, parce que la rue était dorénavant trop étroite pour accueillir à la fois autobus et voies cyclables .

Dans sa motion, qui sera déposée le 15 juin prochain, Ensemble Montréal exigera que toutes les nouvelles voies soient retirées dès septembre.