Ce qu’il faut retenir de la COVID-19 en Outaouais, à Ottawa et dans l’est ontarien

Le nombre officiel de cas actifs de COVID-19 en Outaouais est maintenant de 177, comparativement à 93 à Ottawa et 20 dans l'est ontarien. Toutefois, les autorités sanitaires croient que le nombre réel de cas de la maladie pourrait être beaucoup plus élevé. Les protocoles de dépistage sont également différents au Québec et en Ontario. Notre texte complet ici.

Les trois principaux syndicats des travailleurs de la santé de l'Outaouais sont en colère, après que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais leur eu fait part un peu plus tôt cette semaine de son intention de permettre seulement deux semaines de vacances à l’ensemble des employés de la région. Plus de détails ici.

Des travailleurs de la santé en Ontario aimeraient bénéficier de la prime salariale donnée aux travailleurs de première ligne. C'est le cas de la sonographe cardiaque d'Ottawa Josée Potvin. Elle travaille auprès de patients atteints de la COVID-19 et aimerait pouvoir être compensée au même titre que ses collègues. Lisez notre compte-rendu ici.

Une fois de plus, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) n'a rapporté aucun nouveau cas de COVID-19, jeudi, ni aucun nouveau décès. Le total cumulatif dans l'est ontarien est donc toujours de 149 cas confirmés. De ce nombre, 118 personnes sont guéries et 11 sont mortes. L'Ontario envisage d'ailleurs de plus en plus un déconfinement régional pour certains secteurs. Notre texte est ici.